Poslednja revija Đorđa Armanija okupila slavne: Svi bez daha gledali u pistu, Ana Vintur ustala i aplaudirala modnoj ikoni
Na Nedelji mode u Milanu održana je poslednja revija Đorđa Armanija, legendarnog dizajnera koji je preminuo 4. septembra u 91. godini života. Događaj je bio posvećen 50. godišnjici modne kuće Armani, ali i čoveku koji je svojim radom i vizijom obeležio svetsku modu.
U dvorištu muzeja Pinakoteka di Brera, obasjanom stotinama sveća, zvezde i javne ličnosti došle su da odaju počast Đorđu Armaniju i njegovom delu. Atmosfera je bila tiha, svedena i istinski emotivna, ali i ispunjena suzdržanom elegancijom - upravo onakvom kakvu je Armani nosio kroz ceo svoj život i karijeru.
Reviji su prisustvovale brojne svetske zvezde, među kojima i Ana Vintur, koja je za ovu priliku odabrala potpuno belu kombinaciju i na kraju revije ustala i aplaudirala. Ovakav njen gest na kraju modne revije se doslovno može nabrojati na prste jedne ruke. Došli su i Kejt Blanšet, Ejza Gonsales, Natali Emanuel, Glen Kloz, Ričard Gir sa suprugom Alehandrom Silvom, Semjuel L. Džekson, Džejms Norton, Džesi Vilijams, kao i Madonin sin Roko Riči.
Dugogodišnji saradnik Leo Del’Orko i Armanijeva bratanica Silvana Armani pozdravili su publiku na kraju večeri, dok su manekenke na pisti nosile poslednje modele koje je sam Armani potpisao.
Nasleđe koje traje
Tokom pola veka stvaranja, Armani je ostavio neizbrisiv trag. Bio je sinonim za „tiho bogatstvo“, uveo je novu estetiku poslovne elegancije, obukao najveće svetske zvezde i redefinisao crveni tepih. Njegove kreacije su ostale upisane i u istoriji filma od Ričarda Gira u „Američkom žigolu“, preko Roberta de Nira u „Dobrim momcima“, do Leonarda Dikaprija u „Vuku sa Volstrita“.
Njegovo ime proširilo se daleko van mode: Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Privé, Armani Casa, Armani Hotels & Resorts, Armani Beauty, sve to je postalo simbol stila i luksuza.
Donatela Versaće je poručila: „Svet je danas izgubio jednog džina. On je stvarao istoriju i ostaće zauvek upamćen.“ Italijanski ministar kulture Alesandro Đuli nazvao ga je „ambasadorom italijanskog identiteta u svetu“.
Tiho zbogom
Iako je govorio da će se „povući za dve-tri godine“, Armani je radio do poslednjih dana. Čak je ovog leta iz Milana na daljinu režirao couture reviju u Parizu, jer mu zdravlje nije dozvolilo da otputuje.
„Il Signor Armani, kako su ga zaposleni i saradnici s poštovanjem zvali, bio je neumoran do samog kraja – živeo je i disao modu,“ poručili su iz modne kuće.
