Ćerke je ubila komšinica, a onda smo dobili bliznakinje: Naše devojčice su otkrile kako su im sestre poginule
Kada su se Džilijan i Dženifer Polok rodile, njihovo rođenje je odmah proglašeno čudom. Njihove starije sestre, Džoana i Žaklin, tragično su poginule u saobraćajnoj nesreći samo godinu dana ranije. Za njihove roditelje, Florens i Džona, rođenje bliznakinja donelo je i utehu i šok, ali ono što je usledilo navelo je mnoge da poveruju da se bave slučajem reinkarnacije.
Tragična nesreća koja je uništila porodicu Polok
Džoana (rođena 1946) i Žaklin (rođena 1952) odrasle su u katoličkoj porodici u Heksemu, Nortamberlend. Bile su nerazdvojne, a njihovi roditelji su vodili mali posao sa mlekarom i prehrambenim proizvodima, dok su devojčice često bile kod bake.
Džoana je bila maštovita, umetnička i brinula je o svojoj mlađoj sestri. Žaklin je, s druge strane, imala prepoznatljiv ožiljak iznad desnog oka, od nesreće u ranom detinjstvu, i tamni trag na kuku.
Njihovo detinjstvo je brutalno prekinuto 7. maja 1957. godine, kada je žena po imenu Mardžori Vin, koja je pokušavala samoubistvo nakon što su joj deca oduzeta, pregazila devojčice i njihovog prijatelja Entonija Lejdena svojim automobilom. Sve troje su poginule na licu mesta.
Otac opsednut idejom reinkarnacije
Roditelji su se suočili sa tragedijom na potpuno različite načine. Florens je pokušavala da potisne svoj bol, dok je Džon postao opsednut idejom da će mu Bog vratiti njegove ćerke kroz reinkarnaciju. Verovao je da će mu ih nove trudnoće vratiti - u novom telu.
Iako su lekari tvrdili da Florens nosi samo jednu bebu, Džon je bio uveren da će imati bliznakinje. Neverovatno, 4. oktobra 1958. godine, Florens je rodila dve zdrave devojčice - Džilijan i Dženifer.
Zastrašujuće sličnosti sa preminulim sestrama
Na prvi pogled, Džilijan i Dženifer su bile identične. Ali roditelji su ubrzo primetili neke jezive detalje: Dženifer je imala rodni beleg na kuku, identičan Žaklininu, i ožiljak na istom mestu gde ga je Žaklin dobila kao dete.
Kako su odrastale, sličnosti su postajale sve izraženije:
- Džilijan je imala pogrbljen hod, kao Džoanin.
- Dženifer je bila građena i imala je ličnost sličnu Žaklin.
- Džilijan je brinula o svojoj sestri i ponašala se zrelije, baš kao što se Džoana ponašala prema Žaklin.
- Devojčice su volele da se igraju istim igračkama i davale su im ista imena kao i njihovim preminulim sestrama.
Jednom prilikom, Džilijan je uzela plišanog medvedića i nazvala ga Tedi - baš kao što je Džoana zvala svoju igračku. Dženifer je uzela zeca i nazvala ga Tomi, baš kao što je to učinila Žaklin.
Sećanja na život pre smrti
Roditelji su takođe primetili mnoge uznemirujuće trenutke. Devojčice su znale za igračke i predmete koje nikada ranije nisu videle. Igrale su se „saobraćajnih nesreća“, a Džilijan je jednom rekla: „Oči ti krvare, tu te je udario auto.“
Dženifer bi pokazala na ožiljak i rekla: „To je od kada sam udarila u kantu za smeće.“
Kada je njihov otac obukao stari radni kaput, Džilijan ga je odmah prepoznala i rekla: „Zašto nosiš majčin mlečni kaput?“ – iako ga nikada ranije nije videla.
Devojčice su se plašile automobila, vrištale su i govorile: „Auto dolazi po nas!“ kada bi se iznenada približilo vozilo.
Poseta Heksemu i šokantna otkrića
Kada su imale četiri godine, porodica je posetila Heksem. Džilijan i Dženifer, iako nikada ranije nisu bile tamo, znale su put do parka, škole i kuća bivših prijatelja svojih pokojnih sestara.
Njihova majka je bila zapanjena: kako su mogle da znaju raspored ulica i mesta koja nikada ranije nisu videle?
Zaborav i povratak normalnom životu
Zanimljivo je da su oko pete godine Džilijan i Dženifer počele da gube svoja „sećanja“. Prestale su da pričaju o svojim preminulim sestrama, a kasnije se nisu mogle setiti nijednog detalja.
Naučnici i skeptici: Slučaj bliznakinja Polok
Tokom 1960-ih, slučaj je privukao pažnju Ijana Stivensona, profesora psihijatrije na Univerzitetu u Virdžiniji koji je proučavao reinkarnaciju. Devojčice i njihovi roditelji završili su u njegovim knjigama „Deca koja se sećaju prošlih života“ (1987) i „Reinkarnacija i biologija“ (1997).
Međutim, skeptici poput Ijana Vilsona tvrdili su da je u pitanju autosugestija i roditeljska opsesija. Džon Polok je bio toliko uveren u reinkarnaciju da je, prema njihovim rečima, nesvesno uticao na svoje ćerke i njihove priče.
Drugi su sugerisali da su deca jednostavno upijala informacije iz razgovora odraslih. Genetske sličnosti, kao i slučajni rodni belezi i ožiljci, dodatno su zbunili javnost.
Neodgovorena zagonetka
Džilijan i Dženifer se više ne sećaju ničega iz svog detinjstva što bi ukazivalo na reinkarnaciju. Međutim, njihov slučaj i dalje izaziva strahopoštovanje, jer mnogi smatraju da je priča o blizancima Polok jedan od najjačih argumenata u prilog ideji da se život ne završava smrću.
