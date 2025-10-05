Slušaj vest

Iako je široj javnosti postao poznatiji zbog svoje veze (sad braka) s pevačicom i glumicom Selenom Gomez, Beni Blankoje godinama sarađivao s najvećim zvezdama - od Britni Spirs do Eda Širana. On i Gomez su se prvi put sreli još 2009. godine, kada je njena majka, Mendi Tifi, dogovorila sastanak kako bi zajedno radili na pesmi.

U martu ove godine, producent i pevačica, novopečeni supružnici, objavili su zajednički album, "I Said I Love You First". U intervjuu za "Rolling Stone", Gomez je otkrila da je rad s Blankom bio sasvim prirodan.

"Bili smo zajedno neko vreme, i očito sam mu se poveravala. Nisam mogla da pronađem svoj zvuk", rekla je. "Pomaže to što on zna ponešto o muzici, i nekako se dogodilo prirodno, tako da sam osećala da je ovaj proces bio drugačiji od bilo kog drugog procesa kroz koji sam ikada prošla."

A na čemu je još Beni Blanko radio? Ovo je top 10 pesama za koje možda niste znali da je upravo Beni Blanko učestvovao u njihovom stvaranju (a sigurno ste ih čuli).

Diamonds - Rihanna

Blanko je bio koautor i koproducent pesme "Diamonds", jednog od Rijaninih najvećih hitova i vodećeg singla s njenog albuma "Unapologetic" iz 2012. godine. Tokom gostovanja u emisiji "The Howard Stern Show" u maju prošle godine, Blanko, koji je pesmu napisao sa Sijom i producentskim duom Stargate, prisetio se kako je nastala za manje od 15 minuta.

Iako u početku nije bio siguran u njen potencijal, predomislio se čim je čuo Rijanin vokal. "Rijana je tako posebna umetnica da čim njen glas dotakne nešto, to je kao vatromet. Ima toliko tona i ličnosti", rekao je Howardu Sternu.

California Gurls - Katy Perry

Blanko je bio producent na više saradnji s Kejti Peri, uključujući hitove "I Kissed a Girl", "Teenage Dream" i "California Gurls". "Želeli smo da stvorimo himnu za Kaliforniju", rekao je Sternu. "Slušam pesmu i osećam palme, osećam se kao da sam u Los Anđelesu."

TiK ToK - Kesha

Blanko je koautor i koproducent jedne od Kešinih najprepoznatljivijih pesama, "Tik Tok". Kasnije su sarađivali i na pesmama "We R Who We R i Die Young". Osvrćući se na svoju diskografiju za Vulture u septembru prošle godine, Keša se prisetila procesa pisanja, otkrivši da je kreativni tim želeo da tekst pesme bude "gluplji".

"Nakon što sam ih napisala, pomislila sam: 'Ovo je preglupo, zar ne?'", rekla je. "Ali sećam se da je Beni Blanko rekao: 'Ne, to je super. Samo nemoj previše da razmišljaš.' I to je ono što smo dobili."

Moves Like Jagger - Maroon 5

Blanko je bio tekstopisac i producent hita grupe Maroon 5 "Moves Like Jagger" iz 2011. godine. U martu ove godine, u intervjuu s Danijelom Volom, otkrio je da je Adam Levin prvo bio zainteresovan za pesmu "Stereo Hearts" (koju su kasnije snimili Gym Class Heroes), pre nego što je čuo demo verziju pesme "Moves Like Jagger".

Circus - Britney Spears

Jedan od Blankovih ranih uspeha bila je saradnja na naslovnoj pesmi albuma Britni Spirs "Circus" iz 2008. godine, gde je bio tekstopisac i koproducent. "Prva, recimo, velika pop stvar na kojoj sam ikada radio bila je Britni Spirs", rekao je Blanko u julu ove godine.

"Ponekad sam u restoranu i pomislim: 'O, Bože, ova pesma je tako dobra.' I šazamujem je, a onda je to moja rođena pesma." U šali je dodao: "Star sam i ne mogu ničega da se setim. Napravio sam, recimo, stotine pesama koje su izašle."

Love Yourself - Justin Bieber

Pesmu Džastina Bibera (bivšeg dečka Selene Gomez), "Love Yourself" producirao je Blanko, a napisali su je on i Ed Širan.

Tokom gostovanja kod Hauarda Sterna, Blanko se prisetio kako je originalni naslov pesme bio mnogo manje prikladan za radio, ali je priznao da ne voli da psuje "osim ako je stvarno važno psovati u pesmi". Blanko i Širan na kraju su pesmu poslali Biberu za njegov album "Purpose" iz 2015.

Nobody Gets Me - SZA

SZA i Blanko sarađivali su na pesmama "Special" i "Nobody Gets Me" s njenog albuma "SOS" iz 2022. godine. Blanko se takođe pojavio u spotu za njenu pesmu "Snooze". SZA je obožavateljica ne samo Blankovih ritmova, već i njegovog kuvanja. U aprilu prošle godine Blanko je objavio kuvar "Open Wide: A Cookbook for Friends".

"Sećam se da sam SZA-i napravio lazanje i puding od banane kad je prvi put došla u moju kuću", ispričao je. "A onda bi svaki dan samo govorila: 'Hej, ne dolazim osim ako nema lazanja ili pudinga od banane.'"

Castle on the Hill - Ed Sheeran

Blanko i Širan zajedno su napisali i producirali "Castle on the Hill" i više drugih pesama sa Širanovog albuma "÷" iz 2017. godine. Za naslovnu priču TIME100 objavljenu u aprilu ove godine, Blanko je pisao o tome šta Širana čini tako bliskim publici, iako je jedna od najvećih svetskih pop zvezda.

"On peva rečenice koje stalno izgovaramo, ali niko ih nikada ne spoji tako u pesmi", napisao je Blanko. "Ono što ga čini tako dobrim... mi smo nekako prosečni Džo koji zapravo nije trebalo da uspe, ali nekako jesmo. On ima tu poniznost i tu nesigurnost, i mislim da ga to čini tako povezivim."

Señorita - Shawn Mendes i Camila Cabello

Pesma "Señorita" Šona Mendesa i Kamile Kabeljo bila je ogroman hit, dosegnuvši prvo mesto na Billboard 100 lestvici i donevši im nominaciju za Gremi. Blanko je bio koproducent pesme, a u intervjuu za Billboard u oktobru 2019. progovorio je o dugotrajnom procesu stvaranja.

"Na toj smo radili taaaako dugo. Pre nego što je ta pesma izašla i sve od prvog demo snimka, prošlo je više od godinu dana, godinu i po - možda i više", prisetio se. "A onda je izašla, i to mi je ludo. Ne, nisam znao da će biti toliko velika koliko je postala."

Kill Em with Kindness - Selena Gomez

Iako su Blanko i Gomez u martu ove godine objavili zajednički album, njihova saradnja seže mnogo dalje u prošlost. Još 2015. godine radili su zajedno na pesmama "Kill Em with Kindness" i "Same Old Love" s Gomezinog albuma "Revival".

