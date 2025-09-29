bila je luda za njim

Silvio Berluskoni, koji je bio jedan od najistaknutijih političara Italije, rođen je na današnji dan 1936. godine. Njegovu karijeru obeležili su seksualni skandali, brojne optužbe za korupciju i osuda za poresku prevaru.

Berluskoni je bio poznat po svom burnom ljubavnom i seksualnom životu. Njegova poslednja partnerka bila je Marta Fašina, italijanska političarka 54 godine mlađa od njega. Marta je započela romansu sa tada 85-godišnjim Berluskonijem u proleće 2020. godine, nakon što se on razišao sa svojom dotadašnjom partnerkom Frančeskom Paskale, od koje je bio stariji 49 godina. Nakon što je njihova veza postala javna, tada 31-godišnja Fašina nije prestajala da javno pokazuje ljubav koju oseća prema Berluskoniju.

U avgustu 2022. godine istetovirala je njegove inicijale (SB) na svom domalom prstu (što su ranije učinile i njegove bivše partnerke Sabina Begen i Frančeska Paskale). Pored toga, njen telefon je uvek imao masku sa likom voljenog joj Silvija.

Par je svoju ljubavnu vezu krunisao raskošnom ceremonijom, za koju je Silvio Berluskoni iskeširao, kako se procenjuje, najmanje 400.000 evra. Ceremonija je održana u istorijskoj vili Đerneto u mestu Lezmo, severno od Milana, na kojoj je bivši italijanski premijer odlučio da simbolično „ozvaniči“ vezu sa mladom članicom stranke Forca Italija. Ceremonija je ličila na venčanje: 32-godišnja Fašina nosila je venčanicu sa velom, bila je i svadbena torta, a par je ušao u crkvu, iako nije obavljen zvanični crkveni obred.

Razlog zbog kog se par nije zvanično venčao bila je nesuglasica sa Berluskonijevom decom oko imovine. Smatra se da je svih petoro odrasle dece bivšeg premijera, koji nikada nisu prihvatili očevu partnerku, bilo ogorčeno njegovom namerom da se zakonski venča sa Fašinom, jer bi u tom slučaju 32-godišnjakinja mogla da polaže pravo na značajan deo bogatstva Berluskonija.

Prema pisanju italijanskih medija, Marta je bila „uvređena i veoma ljuta što nije imala regularno venčanje“. Ipak, izgleda da je na kraju prevazišla osećaj gorčine, jer je na dan ceremonije, sa belom šminkom i osmehom na licu, blistala u impresivnoj „venčanici“.

Silvio Berluskoni je preminuo 12. juna 2013. godine, a Marti Fašini je ostavio 100 miliona evra. Marta nije prisustvovala čitanju testamenta. Većinu imovine, koja je procenjena na pet milijardi evra, ostavio je svojoj deci.

