Dok se veliki broj korisnika Iksa šali na račun glumca, koji kao da je ostario preko noći i nije se preterano opterećivao frizurom, nije malo ni onih koji strahuju da nešto nije u redu s njim. I ranije ove godine su obožavaoci Šona Pena izrazili zabrinutost da on nije dobro.

Šon Pen Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Valery HACHE / AFP / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Jedan od filmova koji će obeležiti 2025. godinu svakako je “Jedna bitka za drugom” (One Battle After Another) režisera Pola Tomasa Andersona, u kojem ćemo gledati Leonarda Dikaprija, Benisija del Tora, Redžinu Hol, Šona Pena i još nekoliko zvezda.

Ekipa filma "Jedna bitka za drugom" Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi akcioni triler premijerno je prikazan 8. septembra u Los Anđelesu i od tada je održano još nekoliko premijera širom sveta, a tokom promocije smo videli glumačku ekipu na okupu, a jedna fotografija je posebno privukla pažnu na društvenim mrežama.

Popularni profil Film Updates objavio je portret dela ekipe s jednog okupljanja, a korisnicima Iksa je “zapao za oko” Šon Pen, koji ne deluje kao da je u top formi.

Raščupane kose, namrštenog lica i umornog izraza, Šon Pen definitivno odudara od Dikaprija, Čejs Infiniti i reditelja. To je, naravno, podstaklo šale na Iksu.

“Je li Šona Pena neko gurnuo nizbrdo, Isuse Hriste?”, “Pen izgleda kao stara plišana igračka bačena pored puta preko koje su automobile prešli hiljadu puta”, “Je li to Leo dovukao oca iz staračkog doma da se slikaju?”, “Šon Pen je stvarno prošao kroz jednu bitku za drugom”, “Jao, vidi, deda Šona Pena!”… neki su od komentara.

Ipak, mnogi fanovi glumca su zabrinuti za njegovo zdravlje, pa tako ima i komentara da možda nešto nije u redu s njim ili da su kožu Šona Pena jednostavno stigle decenije pušenja.

Šta se dešava sa Šonom Penom?

Izgled Šona Pena privukao je pažnju i pre nekoliko meseci, kada je gostovao u podkastu Luja Terua, a mnogi su se zabrinuli za njegovo zdravlje i primetili da izgleda kao da je ostario za kratko vreme.

Slavni oskarovac, najpoznatiji po ulogama u filmovima “Milk” i “Mistična reka”, u avgustu je napunio 65 godina. Koliko je poznato, nema zdravstvene probleme.

Iza sebe ima tri braka, a nakon čuvene ljubavi s Madonom bio je oženjen Robin Rajt i Lejlom Džordž, a već neko vreme je je u vezi s 34 godine mlađom Valerijom Nikov, moldavskom glumicom i manekenkom.

