Slušaj vest

Kad se spomene porodica Hadid, većini ljudi prvo na pamet padne glamur modnih pista, naslovnice najpoznatijih svetskih časopisa i status supermodela. Međutim, iza tog blještavila krije se mnogo teža i bolnija priča. Naime, Bela Hadid, njen brat Anvar i njihova majka Jolanda godinama žive s lajmskom bolešću - hroničnom bolešću koja retko dospeva na naslovnice, ali koja u velikoj meri oblikuje njihove živote.

Bela je više puta otvoreno govorila o tome kako joj je lajmska bolest otežala svakodnevni život i koliko je uticala na njen profesionalni život. Manekenka je istakla simptome poput iscrpljujućeg umora, osećaja "magle u mozgu" i drugih zdravstvenih problema koji nisu uvek vidljivi, ali koji su je primorali da mesecima pauzira karijeru i povuče se iz javnosti.

U galeriji pogledajte borbu Bele Hadid s lajmskom bolešću:

1/9 Vidi galeriju Bela Hadid borba sa bolesti Foto: Printscreen/Instagram

Na društvenim mrežama često deli fotografije iz bolnice, gde se vidi da je priključena na aparate, a oporavak joj je bolan i zahtevan.

U svemu tome najveću podršku pruža joj majka, iako se u javnosti često nagađalo o njihovom narušenom odnosu i o načinu na koji je Jolanda odgajala svoje ćerke.

Jolandu Hadid zovu "majka iz pakla" Foto: Profimedia

"Majka iz pakla"

Jolanda Hadid je bivša manekenka i rijaliti zvezda koja se 1994. udala za Mohameda Hadida, uspešnog, ali kontroverznog poslovnog čoveka poznatog po vezama s mlađim ženama. Njihov brak doneo je troje dece - Jelenu Nouru, svetu poznatiju kao Điđi Hadid, zatim Belu i najmlađeg sina Anvara.

Iako se Jolanda često u javnosti predstavljala kao brižna majka koja podržava svoju decu, mnogi je opisuju kao preterano strogu i manipulativnu. Zbog svog ponašanja dobila je nadimak "majka iz pakla". Smatralo se da kontroliše živote svoje dece, zaviruje u njihove emocionalne odnose i ignoriše njihove želje, a čak se govorilo da nikada nije odobravala ljubavne izbore svog sina, posebno njegovu vezu sa slavnom pevačicom Duom Lipom.

Jolanda nije odobravala vezu svog sina s Duom Lipom Foto: Profimedia

Jolanda je navodno bila toliko protiv te veze da je na društvenim mrežama objavila porodične fotografije na kojima je Dua izrezana, što je dodatno potvrdilo glasine da ne podnosi snaju.

Favorizovanje jedne ćerke

Bela Hadid je u prošlosti često bila upoređivana sa starijom sestrom Điđi. Gledaoci rijaliti šoua "Domaćice Beverli Hilsa" mogli su da vide Jolandu kako favorizuje Điđi, dok je Bela prolazila kroz težak period samoprezira. U jednom intervjuu, Bela je otkrila da je već s 14 godina imala operaciju nosa – odluku za koju mnogi izvori tvrde da ju je donela pod pritiskom majke.

Ulični stil Bele Hadid Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Mnogi smatraju da je upravo Jolandino insistiranje na savršenom izgledu doprinelo Belinoj nesigurnosti, zavisnosti od alkohola i psihičkim slomovima. Sama manekenka je otkrila da se godinama borila s depresijom i anksioznošću, a njena izjava za Vogue najbolje opisuje taj osećaj: "Ne mogu da podnesem kad neko nije zadovoljan mnome."

I danas društvenim mrežama kruže komentari da nijedno dete u tako mladom dobu ne traži samo plastičnu operaciju, već da iza toga mora da stoji stalni pritisak okoline.

Bela Hadid, 78. kanski festival Foto: Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izgladnjivanje

Iako je Jolanda uvek favorizovala Điđi, nije bila bez posledica majčine kontrole. Najpoznatiji primer je njena veza s pevačem Zejnom Malikom. Par je zajedno dobio ćerku Kai, ali su hteli da zaštite njen identitet i nisu hteli da se njene fotografije objave javno. Jolanda se tome protivila i više puta prekršila njihovu odluku, što je dovelo do ozbiljnih sukoba.

Situacija je eskalirala kada je, prema pisanju medija, došlo do fizičkog obračuna između Zejna i Jolande. Na kraju je veza prekinuta, a starateljstvo je pripalo Điđi, što je bio ishod koji je, prema tabloidima, Jolanda želela.

Loš odnos Zejna Malika i Jolande Hadid kulminirao je fizičkim sukobom Foto: Ringo/Macca, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Osim toga, Điđi je takođe trpela Jolandine stroge dijetalne režime. Jednom prilikom, kada se požalila majci da se oseća loše jer danima nije ništa jela i da se gotovo srušila, Jolanda joj je samo odgovorila: "Pojedi malo badema."

Taj detalj ostao je upečatljiv primer majčinog krutog stava prema svojoj deci.

Điđi Hadid Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Druga strana medalje

Porodica Hadid možda spolja izgleda kao oličenje uspeha i glamura, ali iza reflektora krije se složena i često bolna priča. Lajmska bolest, koja je pogodila Belu, Anvara i Jolandu, dodatno im je otežala život. Istovremeno, odnos Jolande i njene dece godinama izaziva kontroverze - od optužbi za kontrolu i manipulaciju, preko pritiska na izgled i karijeru, do uplitanja u njihove emotivne odnose.

Jolanda Hadid Foto: Profimedia

Danas se Bela i Điđi smatraju najuspešnijim modelima svoje generacije, ali njihovi uspesi nose i senu porodičnih trauma, dok Anvar još uvek pokušava da pronađe svoje mesto u svetu. Jedno je sigurno - priča o porodici Hadid jasno pokazuje da se iza glamura modne industrije često krije mnogo patnje i borbe koju javnost ne vidi.

Video: Jutarnja rutina Bele Hadid