Deca bliska sa drugom Mandinom suprugom

- Retko ko zna da smo na toj predstavi u prvom redu bili Andrija i ja. Uvek smo ga ljubili pred predstavu međutim taj dan nismo stigli. Sedeli smo u prvom redu i kako sam gledala, on je pao sa broda, pomislila sam da je to smislio, kao pada u vodu. Međutim kad se nije pomerao videla sam da nešto nije u redu, tražila sam nekoga pogledom da mi potvrdi moje strepnje i videla Bobu Mićalović, koja je isto gledala sa decom predstavu, i ona me je zbunjeno gledala. Znala sam da nešto ne valja. U tom trenutku sam sama skočila na scenu i želela da mu oči budu zatvorene međutim njemu su bile otvorene i ja sam znala da nije dobro. Bila sam rastrojena između njega koji leži na sceni i Andrije koji je u prvom redu sve to posmatrao. Zatim oni navlače zavese i izvode decu iz sale, a ja ostajem unutra na sceni, dok mi dete od devet godina ostaje iza samo", ispričala je Anja Mandić svojevremeno u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.