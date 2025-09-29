"Srećan ostao", Manda bi danas bio ponosan: Anja Mandić podelila lepe vesti iz svog doma
Glumica Anja Mandići supruga pokojnog Milorada Mandića Mande, danas je tradicionalno objavila njihovu zajedničku fotografiju.
Od kako je Manda preminuo svakog 29. septembra Anja stavlja njihove uspomene. Razlog tome je što je na današnji dan rođen njihov sin Andrija.
- Na današnji dan postali smo roditelji. Srećan ostao, sine - napisala je Anja u opisu ove fotografije.
Uz fotografiju je podelila i citat "Ljubav je kao život, samo duža" i fotografiju kolača. Inače, Andrija je Mandino četvrto dete, a jedino koje ima sa Anjom.
Deca bliska sa drugom Mandinom suprugom
Marko, Filip i Marija vrlo su bliski i sa drugom ženom njihovog oca Anjom Mandić. Da podsetimo, glumac Milorad Mandić Manda (55) preminuo je 15. juna 2016. godine na bini usred premijere dečije predstave "Petar Pan" u UK "Vuk Karadžić".
- Retko ko zna da smo na toj predstavi u prvom redu bili Andrija i ja. Uvek smo ga ljubili pred predstavu međutim taj dan nismo stigli. Sedeli smo u prvom redu i kako sam gledala, on je pao sa broda, pomislila sam da je to smislio, kao pada u vodu. Međutim kad se nije pomerao videla sam da nešto nije u redu, tražila sam nekoga pogledom da mi potvrdi moje strepnje i videla Bobu Mićalović, koja je isto gledala sa decom predstavu, i ona me je zbunjeno gledala. Znala sam da nešto ne valja. U tom trenutku sam sama skočila na scenu i želela da mu oči budu zatvorene međutim njemu su bile otvorene i ja sam znala da nije dobro. Bila sam rastrojena između njega koji leži na sceni i Andrije koji je u prvom redu sve to posmatrao. Zatim oni navlače zavese i izvode decu iz sale, a ja ostajem unutra na sceni, dok mi dete od devet godina ostaje iza samo", ispričala je Anja Mandić svojevremeno u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.
(Kurir.rs/Blic)
