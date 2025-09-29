Slušaj vest

Dive su se sudarile na reviji Dolče i Gabana tokom Nedelje mode u Milanu 27. septembra.Meril Strip je oživljavajući svoj lik Mirande Pristli iz filma "Đavo nosi Pradu" iz 2006. godine sastala sa stvarnom urednicom Voga Anom Vintur iza scene.

Vintur, koja je bila glavna modna urednica Voga od 1988. do 2025. godine, bila je navodna inspiracija za Stripovu nemilosrdno moćnu, ali besprekorno elegantnu Pristli, koja vodi izmišljeni modni časopis Runway u filmu.

Obe noseći svoje kultne tamne naočare za sunce na događaju u zatvorenom prostoru, podelile su zagrljaj i smeh iza scene. Video objavljen na Vogovom Instagramu prikazuje njih dve kako sesrdačno pozdravljaju, a Strip, očigledno razbijajući lik, priznaje: „Ovo je moja prva modna revija.“

Video takođe prikazuje Vintur kako razgovara sa Stripovim kolegom, Stenlijem Tučijem, koji je igrao modnog dopisnika Najdžela Kiplinga u filmu iz 2006. godine, i Simon Ešli, koja bi trebalo da se pojavi pored Strip i Tučija u filmu "Đavo nosi Pradu 2“ sledeće godine.

Đavo nosi Pradu se vraća

"Đavo nosi Pradu 2“ biće direktan nastavak originalnog filma. Pored Strip, Tučija i Ešli, u filmu će se vratiti En Hatavej kao Endi Saks, Emili Blant kao Emili Čarlton, Tibor Feldman kao Irv Ravic i Trejsi Toms kao Lili. Kenit Braga se pridružio glumačkoj ekipi kao Pristlijev muž, zajedno sa novim glumcima iz franšize Lusi Liu, Džastinom Teruom, B.DŽ. Novakom i Polin Šalame.

Dejvid Frankel i Alin Broš Makena se vraćaju kao reditelj i scenarista, respektivno. Studio 20th Century će objaviti film u maju 2026. godine, skoro dvadeset godina nakon objavljivanja originala.

Stil za istoriju

Strip, Tuči i Ešli sedele su jedna pored druge u prvom redu na reviji kolekcije za proleće 2026. godinu, svaka obučena od glave do pete u odeću Dolče i Gabana.

Strip je nosila vinilni trenčkot iz kolekcije za proleće/leto 2025, košulju sa lame animalier printom, uske pantalone, kaiš sa leopard printom, torbicu Marlen od veštačkog krzna sa leopard printom i zelene cipele.

Tuči je nosio dekonstruisano jednoredno vuneno odelo marke Galles sa crnom pamučnom košuljom i šifonskim fulardom sa leopard printom, dok je Ešli nosila korset od tila sa satenskim korpicama i satenskim detaljima sa kostima iznad kristalne mrežaste suknje sa revije jesen/zima 2024-25, kolekcije satenskih kulota u stilu korseta sa logom DG i cipela od lakovane kože.

Nosila je crnu kožnu torbu MySicily. Sve tri su tokom trajanja revije držale ozbiljno svoje modno potkovane likove.

