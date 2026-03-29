Holivudski glumac Metju Mekonahi jedan je od retkih koji uspevaju da pronađu savršen balans u komunikaciji s medijima, otkrivajući delove svoje privatnosti, ali ne zalazeći u detalje koje ne bi želeo da podeli.

Bio je otvoren o svom komplikovanom odnosu s majkom Meri Ketlin, koju je čak osam godina držao na distanci. Kako je sada priznao, razlog je baš to što ona nije poštovala njegovu želju da sačuva intimu.

Mekonahi (55) i njegova majka (93) sada su dali zajednički intervju za People, u kojem je glumac objasnio da je shvatio ne može da ima poverenja u majku.

Metju Mekonahi

– Imali smo period od oko osam godina u kojem smo imali kratke telefonske razgovore nedeljom – kazao je oskarovac. – Jer je ona delila mnogo tih informacija.

Zvezda serije "True detective" kaže da se nije bavio istraživanjem kako su pojedinosti o njegovom životu dolazile do medija, ali je ubrzo shvatio da iza svega stoji njegova majka.

– Rekao bih joj nešto u nedelju, nešto što je između sina i majke, a u utorak bih shvatio da je to objavljeno u medijima, video bih u lokalnim novinama – kaže glumac.

Kap koja je prelila čašu bilo je to što je Meri Ketlin, poznatija kao Kej, pustila novinare u svoj dom, a on je prilog video na televiziji.

– Odvela sam ljude u kuću i rekla: "Ovde je Metju spavao" – prisetila se Kej u intervjuu. – Neko ga je pozvao i pitao: "Vidiš li šta ti mama radi?" Bila sam tako ponosna da sam samo htela sve da podelim sa svetom.

Mekonahija je, međutim, iritiralo takvo kršenje njegovih pravila i narušavanje privatnosti, a Kej je mislila da on jednostavno neće saznati. Vremenom je glumac došao do shvatanja da mu je važnije da ima dobar odnos s majkom.

Metju Mekonahi sa majkom, suprugom i sinom Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

– U dovoljno sam stabilnoj poziciji i slavan da kažem – znate šta, moja mama može da priča šta hoće – kaže Metju Mekonahi. – Hajde da skinemo laso, samo izvoli, mama.

Međutim, Kej je u međuvremenu naučila da donekle poštuje sinovljeve granice.

– Krenuli bismo na crveni tepih i ona bi me pitala ima li nekih pravila, a ja bih joj odgovorio: "Nema nikakvih pravila, pričaš šta hoćeš". Pričala je i sve je bilo dobro. Sada je sve mnogo zabavnije.

Meri Ketlin Mekonahi je, inače, dobila priliku da sarađuje sa svojim slavnim sinom, pa igra majku njegovom liku u novom trileru "Izgubljeni autobus".

