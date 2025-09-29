Slušaj vest

Viktorija Bekam (51) navodno je rekla "dosta" nakon višemesečnog sukoba i emotivnog udaljavanja od najstarijeg sina Bruklina (26). Uprkos brojnim pokušajima da popravi narušene odnose, bivša članica grupe Spice Girls smatra kako više ne može da "vodi istu bitku" i odlučila je da stane na kraj stalnim sukobima.

Dejvid Bekam i Viktorija Bekam Foto: Printscreen / Instagram / victoriabeckham

Dugotrajne trzavice

Viktorija i Dejvid Bekam (50) su već mesecima u neslozi s Bruklinom i njegovom suprugom, naslednicom bogate porodice, Nikolom Pelc (30). Situacija se dodatno zakomplikovala kada Bruklin u maju nije prisustvovao nijednom događanju povodom Dejvidovog 50. rođendana, što se u britanskim medijima protumačilo kao očigledan znak ozbiljnog razdora unutar porodice Bekam.

Prelomni trenutak za Viktoriju dogodio se uoči premijere njene Netflixove dokumentarne serije "Victoria Beckham". Snimanje projekta, prema rečima bliskih izvora, za nju je bilo oslobađajuće jer joj je pomoglo da shvati koliko je voljena i podržana od ostatka porodice. U isto vreme je postala uverena kako će se s Bruklinom na kraju ponovo povezati. Mnogi su u trejleru serije, u kom se pojavljuje kratki snimak njenog sina kada je bio beba, prepoznali i njenu pomirljivu poruku.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

"Za Viktoriju je to bilo emotivno putovanje, od tuge zbog udaljenosti s Bruklinom do spoznaje da ne može stalno da proživljava istu bol. Shvatila je da je trenutak da pusti stvari", izjavio je izvor za The Mirror.

Odan supruzi

U međuvremenu, Bruklin nastavlja da javno ističe lojalnost i podršku svoje supruge. Tokom nedavnog nastupa na golf turniru za poznate u sklopu Ryder Cupa istakao je kako mu je "najvažnije to što ima uz sebe suprugu koja ga podržava", dodajući kako ga negativni komentari ne dotiču. "Radimo svoje stvari, ne obaziremo se na druge i srećni smo", rekao je Bruklin.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mladi par sada živi u Sjedinjenim Državama, daleko od porodice Bekam, a poslednji put su svi zajedno viđeni na porodičnom okupljanju za Božić prošle godine.

Viktorija će se u dokumentarnoj seriji, koja na Netflix stiže 9. oktobra, osvrnuti i na poslovne izazove sa svojim modnim brendom. Brend je godinama beležio gubitke, ali je tek nedavno počeo da se oporavlja. U trejleru se mogu videti i emotivne scene u kojima Dejvid teši uplakanu suprugu, naglašavajući koliko joj je porodična podrška važna.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Iako Viktorija i dalje veruje da će se njen odnos sa sinom s vremenom ponovo uspostaviti, jasno pokazuje da više ne želi da ponavlja iste sukobe niti da nosi razočaranje sama. Prema rečima bliskih izvora, odlučila je da se usredsredi na ono što ima i na porodicu koja je sada uz nju.

