Upravo o tom iskustvu otvoreno je govorila glumica Nataša Ninković, priznajući da je u tim trenucima osetila strah i nesigurnost, ali i pokazala kako se može sačuvati brak.

"Nikada ništa ne podrazumevam"

"Nije sramota reći da nešto ne funkcioniše, da nešto ne valja ili da se osećam loše. Nikada nisam podrazumevala. Znam žene koje rade po principu ‘sad pa zauvek’, ali ja nisam takva. Uvek sam govorila: dok traje – traje. Sve sam dala da to opstane, i izborila sam se, i on i ja, jer brak je ipak dvosmerna ulica", iskrena je Ninkovićeva.

Nataša Ninković sa suprugom

Kada su deca otišla od kuće, priznaje da se tada javio njen najveći strah. "Jedno veče sam ga pozvala na večeru i iznela problem na sto. Rekla sam mu da se plašim. Uvek mislim da sve treba reći. Imam dvojicu sinova i upravo kroz njih sam naučila koliko su muškarci bukvalna bića – moraš da kažeš, ništa se ne podrazumeva."

Male lekcije koje prave veliku razliku

Nataša je kroz roditeljstvo shvatila da mnoge nesuglasice potiču iz toga što žene često očekuju da partneri "pogode" njihove potrebe. "Ranije, kada sam držala dvoje dece u rukama, on bi me pitao da li mi treba pomoć, a ja bih odgovorila ‘ne treba’, iako mi je na čelu pisalo da treba. A onda bi rekao: ‘Pa pitao sam te, ti si rekla da ne treba’. Sada toga nema - naučila sam da prenesem ono što osećam i tražim."

Nataša Ninković sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram

Kada deca odu - ostaju ponovo bračni partneri

Odlazak sinova na studije doneo je novo poglavlje u njenom braku.

"Rekla sam mu da se plašim, jer sam pre svega majka, a onda supruga. Pitala sam se kako ćemo funkcionisati kada deca odu. I onda smo oboje odlučili da se potrudimo i da budemo nežni jedno prema drugome", ispričala je glumica.

Njen iskren primer pokazuje da ljubav i bliskost ne nestaju kada deca napuste dom, već da tada postaje još važnije da partneri jedno drugom budu oslonac – kroz iskren razgovor, pažnju i razumevanje.

