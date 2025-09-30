Nakon glasina o venčanju Kijanu Rivs s devojkom stigao na premijeru: Glumcu se pridružio i prijatelj kog dugo nismo videli
Kijanu Rivs i njegova dugogodišnja partnerka, umetnica Aleksandra Grant, zajedno su se pojavili na crvenom tepihu povodom otvaranja nove brodvejske produkcije drame "Čekajući Godoa" u Njujorku.
Poseban trenutak za Rivsa – debi na Brodveju
Rivs, koji u ovoj predstavi ostvaruje svoj brodvejski debi, imao je posebnu podršku – Aleksandra Grant bila mu je uz bok na ovom važnom događaju. Par je privukao pažnju fotografa dok su se držali za ruke i pozirali sa osmesima, potvrđujući svoju vezu i na umetničkoj sceni.
Modni izbori: Elegancija s dozom ličnog stila
Grant se za ovu priliku odlučila za klasičnu crnu haljinu sa četvrtastim izrezom dekoltea i kratkim rukavima. Izgled je upotpunila upečatljivom dijamantskom ogrlicom, dijamantskim minđušama i narukvicama.
Rivs je ostao veran svom prepoznatljivom stilu – klasično crno odelo kombinovao je sa sivim prugastim pantalonama, sličnom kravatom, i u svom maniru, smeđim planinarskim cipelama sa narandžastim pertlama, čime je uneo opušten i autentičan ton u eleganciju događaja.
Ponovno okupljanje sa Aleksom Vinterom
Otvaranje predstave bilo je posebno ne samo zbog Rivsovog debija na brodvejskoj sceni, već i zbog ponovnog susreta sa njegovim filmskim partnerom iz kultnih filmova „Bil i Ted“, Aleksom Vinterom, koji takođe igra jednu od glavnih uloga u ovoj pozorišnoj adaptaciji Beketovog remek-dela.
Retko pojavljivanje u javnosti izazvalo pažnju
Grant i Rivs retko se zajedno pojavljuju u javnosti, pa je njihovo prisustvo na crvenom tepihu izazvalo poseban interes – naročito nakon nedavnih medijskih spekulacija o navodnom tajnom venčanju. Grant je te navode ovih dana odlučno demantovala na društvenim mrežama, istakavši da je reč o lažnim vestima i da par nije stupio u brak, već samo deli sreću što su zajedno.
