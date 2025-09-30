Slušaj vest

Poznata glumica Vesna Stanković otkrila je letos da je godinu dana vodila tešku borbu protiv karcinoma dojke. Lečenje na Institutu za onkologiju uključivalo je osam intenzivnih hemioterapija, dve teške operacije i zračenja koja su ostavila posledice.

U gostovanju na "Blic" televiziji, glumica je ispričala je da je sve počelo sasvim slučajno, kada je tokom treninga napipala promenu na svom telu.

- Nisam imala ni jedan simptom nikakav, nigde. Rukovodila sam se preporukama za žene, naročito posle 40. godine. Redovno sam išla kod lekara, na ultrazvuk, mamografiju na svake dve godine. Nisam imala manjka energije, ništa što bi me alarmiralo. Otišla sam na trening da bih bila zgodna i vitka, mada mi to nikad nije uspelo, ali sam bila uporna da budem snažna. Dok sam trenirala, htela sam sebi da namestim topić, napipala sam nešto vrlo neobično. Odmah sam tog trenutka shvatila da nešto nije u redu. Bilo je to u junu prošle godine, dakle pre godinu i četiri meseca. Sutradan sam zakazala ultrazvuk i mamografiju, i sve je bilo potvrđeno.

Bilo je reč o karcinomu, i to u stadijumu kada su metastaze već bile prisutne.

- Tog trenutka kao da je prostrujila svest kroz moj organizam da to nije dobro. Kroz dve operacije, osam hemioterapija, i zračnu terapiju, mislila sam da će borba brzo biti gotova. Međutim, ne, u borbi sam koja će trajati pet do sedam godina. Završila sam sve protokolarne delove - operacije, zračnu terapiju, hemioterapiju. Sada imam dve terapije, jednu hormonsku i drugu biološku, koje me iscrpljuju. Izgledam kao istočnjak, bez energije, umorna, ali imam jedan drugi životni moto: nijednog trenutka nisam dozvolila sebi da odustanem - ispričala je Vesna.

Podrška porodice i prijatelja je bitna

Vesna je posebno naglasila značaj podrške porodice i prijatelja tokom najtežih trenutaka.

- Morate da odaberete ljude oko sebe. Dijagnoza je vaša, ali to je dijagnoza i porodice, i prijatelja. Najvažnija je podrška. Sretala sam žene koje nemaju podršku svog partnera, i to je najstrašnije. Imam prijateljicu koja je sa 35 godina otkrila rak dojke i muž je ostavio. Imala je malo dete, a muž nije hteo ni jednom da ode sa njom na pregled. Rekla sam joj da je bolje za nju, jer njoj takav partner ne treba.

Vesna je podvukla koliko je važna podrška najbližih u procesu lečenja:

- Imam prijateljicu u jako teškoj situaciji, njen muž je ljut na nju jer nije zdrava i više ne može da ga tetoši. Na svu sreću ima sina i ćerku koji pomažu, a on je ljut na svoju sudbinu, jer više nije u centru pažnje.

Glumica veruje da bi povlačenje i zatvaranje u sebe značilo kraj.

- Koliko god je teško, ideš dalje. Moram da živim, jer ako se zatvorim u kuću, posle dva meseca neću biti živa. Moramo se boriti, sa svakim oružjem koje imamo - rekla je glumica.

Vesna Stanković Foto: printscreen/facebook/Vesna Stankovic

- Pre godinu dana je počela da mi opada kosa, ubrzo su mi otpale obrve i trepavice. Nakon 7 meseci hemioterapija, kosa je počela da raste, sad izgledam kao hibrid pokojnog Tasovca i Šojića, pokojnog Laneta Gutovića (ne nameravam da im se priključim uskoro u nebeskom teatru) - rekla je glumica pre nekoliko meseci.

Kako je dodala, ponovo je prolazila kroz isto.

- Nažalost, od novog leka opet mi opadaju trepavice, obrve, kosa i tako će biti naredne dve godine... tako da ću opet više da nalikujem Julu Brineru (pokojnom) - bila je vedrog duha u objavi na Omstagramu 8. jula.

Glumica je nedavno govorila o onome što zanima mnoge koji su se našli u nemiloj borbi kroz koju i ona prolazi, a to je kako se psihički nositi sa dijagnozom raka. O ovoj temi govorila je nakon što je odigrala predstavu humanitarnog karaktera čiji je prihod namenjen za lečenje Marije Mitrović, koja boluje od retke vrste karcinoma, saopšteno je iz Kulturnog centra „Čukarica”.

Vesna Stanković sa suprugom Foto: printscreen/instagram/vesna_alu

Ova predstava ostavila je snažan utisak na Vesnu:

- Ovo igranje predstave razlikovalo se po drugačijoj emociji koja je bila mnogo snažnija nego inače. Puna sala Kulturnog centra Čukarica bila je mesto gde su ljudi došli da pomognu jednoj mladoj devojci koja se leči od karcinoma koji ima na licu Marija Mitrović. Skupila se lepa svota novca, ali nedovoljna za njeno lečenje - rekla je glumica gostujući u Beogradskoj hronici na RTS.

Kako se psihički nositi sa rakom?

Ona je govorila i o tome kako se oseća tokom ovog perioda lečenja od raka i kako se psihički nosila sa svime što je sustiglo.

- Uvek kažem da sam u datim okolnostima fantastična. Potonem, pa se podignem, plačem pa se smejem. Borim se sa rakom dojke koji je otišao i na limfne žlezde. Pre nekoliko dana sam odlučila da proglasim svoju ličnu pobedu. Završila sam onaj protokolarni gde spadaju hemoterapije, dve operacije, radiozračenja. Pre nekoliko dana sam samo rekla, dobro je sa ovim sam završila. Sve vreme sam radila, odem na terapiju pa na predstavu, pa hemioterapija pa turneja. Mora čovek da preispita sebe i pronađe svoj recept za oporavak. Ni u jednom trenutku nisam shvatila da sam bolesna, niti sam to doživljavala tako. Sve je naišlo kao cunami koji me je napao sa svih strana i razorio me. Svi mi pričaju da sam jaka, ja kažem da nisam. Slučajno sam otkrila rak kada sam napipala kvržicu. Nema tu pitanja zašto baš meni? Stalno se treba kontrolisati jer se to meni razvilo za 6 meseci - poručila je Vesna.

Vesna Stanković Foto: printscreen/instagram/vesna_alu

Podsetimo, u junu ove godine je glumica na Fejsbuku pisala o tome kako je konačno završila lečenje na Onkologiji i otkrila kroz šta je sve prolazila.

- Danas je značajan dan u mom životu. Danas sam zvanično završila protokolarno lečenje na Institutu za onkologiju, koje je trajalo punih godinu dana. Rat je bio težak, mučan, krvav, bolan, kao što svaki rat bude. 8 najtežih hemioterapija od kojih opada kosa, nokti, trepavice, obrve, opadaju leukociti, gvožđe, ceo sistem se urušava... Dve operacije, od kojih telo ostaje trajno sakato, bolno, u doživotnoj opasnosti od komplikacija. Zračenje sa posledicama opeklina kože, tkiva, jednjaka... Emocionalni padovi, dizanja, borbe sa sopstvenim demonima... Izdaja prijatelja, ali još više novih ljudi, koji svojom dobrotom isceljuju rane... - napisala je ona.

Posle hemioterapije išla na posao

Glumica je otkrila da je sve vreme radila i da nije uzimala bolovanje.

Vesna Stanković sa suprugom Foto: printscreen/instagram/vesna_alu

- Nisam uzela bolovanje, igrala sam predstave, povremeno nešto i snimala neke serije, putovala po Norveškoj, Švajcarskoj, Malti, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Francuskoj... Nisam dozvolila da mi kancer ukrade život, kad mi je već toliko toga oteo... Danas je zvanično završen rat. Nije primirje, primirje ne priznajem. Samo njegova potpuna kapitulacija. Ali, kao i nakon svakog rata, sve ostaje u ruševinama, oslabljena, ruinirana, osiromašena.I od danas krećem u oporavak i izgradnju nove mene. Hvala svima vama koji ste bili uz mene i svojom me snagom podizali, kad ja snage nisam imala - napisala je ona.

Vesna je više od trideset godina u braku sa čovekom kog je upoznala u Petrovcu na Mlavi, i sa kojim ima dve ćerke. Porodica joj je bila i ostala najveća ljubav i neizmerna podrška kroz sve životne izazove.

Kao umetnica koja je najveći deo karijere posvetila pozorištu i radiju, danas s ponosom stoji pred publikom ne samo kao glumica – već i kao žena koja je preživela rat sa bolešću.

Rođena je 1972. godine u Medveđici, a detinjstvo je provela u Petrovcu na Mlavi, gde je i načinila prve glumačke korake. Iako se školovala za pravnika, srce ju je odvelo na Fakultet dramskih umetnosti, gde je diplomirala u klasi sa Ljubomirom Bandovićem, Minom Lazarević i drugim poznatim imenima.

