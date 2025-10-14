Slušaj vest

Malik, Malik na go*no si nalik! Ova rečenica iz kultnog filma "Otac na službenom putu", koji je premijerno prikazan pre 39 godina, i dalje prati glumca Morena Debartolija, Sarajliju koji je igrao bucmastog mališana kome su se drugi dečaci rugali.

Iako je sa samo devet godina osvojio srca publike i bio proglašen za čudo od deteta u bivšoj Jugoslaviji, Moreno je rešio da batali glumu i postao je vrhunski kuvar!

U Sarajevu je bio do 1992. godine, pa se preselio u Izrael. Tamo je završio kulinarsku akademiju, a potom i akademiju za poslastičare u Londonu.

Nije se zadovoljio time, pa je u Belgiji 2003. završio specijalizaciju za čokoladu, a onda i za sladoled majstora u Bolonji. Bio je šef restorana u Sarajevu, radio je u Švajcarskoj, a sada je u Hrvatskoj.

- Razmišljao sam da nastavim da glumim, ali sam shvatio da više volim da kuvam. Zato sam izabrao ovaj put - priča Moreno.

Kuvar, koji je neobično ime i prezime dobio po dedi Italijanu, napominje da mu ne smeta što će zauvek ostati Malik.

- I dalje me prepoznaju po toj ulozi. Dešava se da mi na ulici neko kaže Malik, a ja se okrenem. To je deo mog života i ne smeta mi. Ja sam i dalje Malik! Moja deca kad god gledaju film, kažu: "Eno ga tata"! - priča Moreno, koji u braku s Ruskinjom Katjom ima ćerku Lunu i sina Lea.

On je otkrio kako je završio u kutlnom filmu, rame uz rame sa Mikijem Manojlovićem, Mirjanom Karanović, Mirom Furlan, Mustafom Nadarevićem i Emirom Hadžihafizbegovićem.

- Svi u Sarajevu su znali da se snima film, a Miki Manojlović je već tada bio zvezda. Ekipa filma na čelu sa Emirom Kusturicom je došla u moju osnovnu školu i tražila dečaka za glavnu ulogu. Rekao sam da me puste na miru, da hoću da se igram. Kusti se to dopalo, pa me odabrao da igram sina Mikija i Mire Karanović. Otac je odmah pristao, a majka je bila zabrinuta kako će izostanci sa časova uticati na moj uspeh, ali sve je ispalo dobro - priča Moreno i priseća se saradnje s nekim od največih glumačkih imena:

- Prihvatili su me kao da sam jedan od njih. To je bilo prijateljstvo izmedu dečaka i odraslih osoba, a ne zvezda. Niko od njih se nije tako postavljao prema meni.

Film je bio veliki hit, ali se Debartolijev život nije mnogo promenio zbog toga.

- Nije se pridavala pažnja tome što je neko glumio u filmu. Kada veliki muzičari dođu u Sarajevo, raja kaže: "Eno onog..." i svako nastavlja svojim poslom. Danas bi to bi bilo nešto o čemu bi svi pričali - smatra Moreno.

