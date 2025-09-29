svi mu se smeju

Američki pevač Džastin Biber (31) našao se na meti podsmeha nakon što je, na dan venčanja svoje bivše devojke Selene Gomez (33) sa američkim producentom Benijem Blankom (37), objavio niz fotografija na Instagramu.

Pesma "I Do" izazvala lavinu komentara

Biber je uz fotografije postavio svoju pesmu iz 2025. godine pod nazivom „I Do“, romantičnu R&B baladu posvećenu njegovom braku sa suprugom Hejli Biber. Mnogi su tu objavu protumačili kao nameran odgovor na vest o venčanju Selene i Benija.

U komentarima su se nizale šale i kritike, među kojima su se istakle poruke poput: "Izgubio si je, preboli je", "Ljubav tvog života se upravo udala", "Beni: Da! Džastin: I ja takođe“, "Izbor pesme je neverovatan".

Selena i Beni izgovorili sudbonosno "da"

Podsetimo, Selena i Beni venčali su se u subotu nakon dve godine veze. Srećne vesti podelila je Selena na Instagramu objavivši niz fotografija i kratkih videa sa venčanja, uz poruku: „27.9.25“.

Ceremonija je održana u Kaliforniji, a mladenci su se smeškali, grlili, držali za ruke i uživali u radosnim trenucima.

Poznati gosti na glamuroznom venčanju

Prema izveštajima TMZ-a, na venčanju je bilo oko 170 gostiju, među kojima su bile brojne poznate ličnosti poput Tejlor Svift i njenog verenika Trevisa Kelsija, Pariz Hilton, Ešli Park i drugih.

