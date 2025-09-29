Slušaj vest

Slavna glumica Gvinet Paltrou danas puni 53 godine, a mnogi se slažu da izgleda bolje nego ikada. Sama glumica često govori o starenju i pritisku koji društvo nameće ženama.

- Mislim da je to kulturološki problem. Žene žele da budu zdrave i da zdravo stare. Ideja da bi trebalo da ostanu "zamrznute u vremenu" toliko je čudna - izjavila je svojevremeno za jedan magazin.

Paltrou ističe da se divi koleginicama koje dostojanstveno prihvataju godine, ali i naglašava da su dvostruki standardi i dalje prisutni: muškarcima se, kaže, dele komplimenti kada osede, dok se ženama stalno postavlja pitanje šta planiraju da urade sa svojim borama.

Glumački put – od porodičnog talenta do Oskara

Svoj talenat nasledila je od roditelja i veoma brzo ga dokazala na velikom platnu. Filmovi poput „Se7en“, „Ema“, „A Perfect Murder“ i „The Talented Mr. Ripley“ obeležili su devedesete, a uloga Viole de Lesep u romantičnom hitu „Zaljubljeni Šekspir“ (Shakespeare in Love) iz 1998. godine donela joj je Oskara za najbolju glumicu.

Gvinet Paltrou Foto: Profimedia

Međutim, upravo ta nagrada ostala je upamćena po brojnim kontroverzama. Kritičari i kolege otvoreno su tvrdili da je nagradu trebalo da dobije Fernanda Montenegro, a glumica Glen Kloz javno je izjavila da je bila šokirana pobedom Paltrou. Sama Gvinet priznala je da se nakon dodele osećala usamljeno i nesigurno, te da se skrivala nedeljama.

- Počela sam da sumnjam u sopstveni talenat i osećala sam se kao prevarant, prisetila se.

Ljubavni život pod lupom javnosti

Gvinet Paltrou decenijama je bila u fokusu tabloida – najpre zbog veze sa holivudskim miljenikom Bredom Pitom, sa kojim je bila verena, zatim zbog romanse sa glumcem Benom Aflekom, a potom i braka sa Krisom Martinom, frontmenom benda Coldplay. Sa Martinom ima dvoje dece, a iako brak nije opstao, Paltrou i dalje kaže da ga smatra članom porodice.

Vezu sa Pitom započela je 1994. godine i brzo su postali jedan od najpopularnijih parova tog vremena. Verili su se kada je glumica imala samo 24 godine, ali su se razišli 1997. Paltrou je kasnije priznala da tada nije bila spremna za brak. Danas je u srećnom braku sa producentom Bredom Falčukom, za kog se udala 2018. godine. Kako kaže, upravo sa njim je prvi put osetila da joj gluma više nije prioritet.

Od Holivuda do Gupa

Još 2008. godine, Gvinet Paltrou je osnovala lajfstajl brend Goop, koji je iz jednostavnog njuzletera prerastao u globalno poznat brend sa vebšopom, magazinom, podkastima i Netfliks serijalom. Iako joj je biznis doneo ogroman uspeh, često je meta kritika – od strane medicinske zajednice koja je optužuje da promoviše pseudonauku, do šire javnosti koja se zgražava nad skupim i bizarnim proizvodima.

Najveći skandal izazvali su proizvodi poput tzv. jade eggs i „tretmana“ kao što su klistiranje kafom i nalepnice za balansiranje energije. Gvinet na kritike odgovara sa dozom ironije – pojavila se čak i u skeču Stivena Kolbera koji je otvoreno ismevao njene proizvode.

Gvinet Paltrou Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Porodični život i nova životna filozofija

Danas Gvinet Paltrou balansira između porodičnog života, povremenih glumačkih angažmana i vođenja Gupa. Redovno meditira, trenira sa svojom dugogodišnjom trenericom Trejsi Anderson i koristi minimalan šminku.

- Teško je prolaziti kroz svaki raskid na naslovnim stranama i stalno biti meta kritika. Ja sam zapravo porodični tip – najviše volim da kuvam i da grlim svoju decu, poručila je jednom prilikom.

