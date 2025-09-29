Slušaj vest

Voljeni glumac Milan Vasić dirnuo je pratioce na Instagramu objavom koja beleži jedan od najvažnijih trenutaka u njegovom životu – prvi dolazak sina Despota na porodično imanje u Velikom Ropotovu, na Kosovu i Metohiji.

Susret generacija u porodičnom domu

Na emotivnom snimku, vidi se kako mali Despot dolazi na ognjište svojih predaka, gde ga dočekuju Milanovi roditelji – Despotova baba i deda. U dvorištu ih je sačekala domaća trpeza puna srpskih specijaliteta, dok je Milanov otac, kao pravi domaćin, odmah sipao čašicu domaće rakije i nazdravio u čast svog unuka.

Vasić nije krio koliko mu znači ovaj trenutak, te je u opisu objave poručio:

"Prvi dolazak Despota na svoje ognjište, u svoj dom, kod babe i dede u Veliko Ropotovo. Maštao sam o ovom trenutku godinama i moram priznati da mi je ovo jedan od najsrećnijih dana! Baba i deda oduševljeni i presrećni.

Despote sine, sve je ovo tvoje, ali zapamti – ovo se ne prodaje."

Krštenje u Gračanici na Krstovdan

Pre samo nekoliko dana, Milan je zajedno sa porodicom obeležio još jedan važan događaj – krštenje sina Despota u manastiru Gračanica, i to simbolično – baš na Krstovdan.

Ceremoniju je propratilo slavlje, a među gostima je bio i Milanov dugogodišnji prijatelj i kum Milan Kalinić. Vasić je ovaj trenutak zabeležio i emotivnim stihovima:

"Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje."

Poruka iz srca

Ova objava, prepuna emocija i povezanosti sa korenima, naišla je na brojne pozitivne reakcije i podršku njegovih pratilaca, koji su pohvalili njegovu ljubav prema tradiciji, veri i porodici. Vasić je još jednom pokazao da mu Kosovo i Metohija nisu samo geografska tačka, već mesto dubokog ličnog i duhovnog značaja.

