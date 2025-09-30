Slušaj vest

Legendarna muzičarka Doli Parton saopštila je preko Instagrama da mora da odgodi svoju predstojeću rezidenciju u Las Vegasu zbog zdravstvenih problema. Lekari su joj, kako je navela, preporučili da podlegne nekoliko medicinskih intervencija.

- Želim da obožavatelji i javnost čuju direktno od mene da, nažalost, moram odgoditi svoje nadolazeće koncerte u Las Vegasu. Kao što mnogi od vas znaju, suočavam se s određenim zdravstvenim problemima, a lekari su mi rekli da moram da se podvrgnem nekoliko zahvata. Kako sam se našalila s njima, izgleda da je došlo moje vreme za servis na 160.000 kilometara, iako to ovaj put nije uobičajna poseta mom plastičnom hirurgu! Ali, ozbiljno govoreći, zbog svega ovoga neću moći da imam probe i pripremim šou koji želim da vidite i koji zaslužujete da vidite.

Doli je naglasila da želi da nastupi budu u najboljoj formi, jer njeni fanovi „plaćaju dobar novac“ da prisustvuju njenim koncertima. Posavetovala je:

- Nastaviću da radim na svim svojim projektima ovde u Nešvilu, ali mi samo treba malo vremena da se pripremim za nastupe. I ne brinite da ću napustiti posao jer mi Bog još nije ništa rekao o tome da trebam stati. Ali, verujem da mi poručuje da malo usporim kako bih bila spremna za još veće avanture s vama. Volim vas i hvala vam na razumevanju.

Rezidencija pod imenom „Dolly: Live in Las Vegas“ trebala je da počne u decembru u The Colosseum, u hotelu Caesars Palace.

Zdravstveni problemi koji su se pojavljivali

Pre nekoliko dana, Doli je morala da propusti događaj u svom zabavnom parku Dollywood, i to zbog zdravstvenih poteškoća. U objavi je tada otkrila da je uzrok bio bubrežni kamenac u kombinaciji sa infekcijom.

- Ispostavilo se da je došlo do infekcije. I lekar mi je rekao: "Ne moraš putovati uokolo ovog trenutka... Treba ti nekoliko dana da se oporaviš." Zato je predložio da danas ne idem u Dollywood.

Dodala je i da će se oporaviti i da je optimistična.

Lična tuga i zahvalnost

U ovom periodu, Doli prolazi i kroz teže emocije – preminuo je njen suprug Karl Din, sa kojim je bila u braku skoro 60 godina. Njegova smrt pogodila je mnoge njene obožavaoce.

- Karl i ja smo proveli puno predivnih godina zajedno. Reči ne mogu opisati ljubav koju smo delili više od 60 godina. Hvala vam na vašim molitvama i saosećanju, napisala je Doli na društvenim mrežama.

Kasnije je otkrila i da je Karl bio suočen sa zdravstvenim poteškoćama, mada nije otkrivala detalje o njihovoj prirodi.

