Slušaj vest

Dženifer Lopez, jedna od najvećih zvezda današnjice, i dalje oseća potrebu da se stalno dokazuje kao glumica, uprkos decenijama uspešne karijere. U nedavnom intervjuu otkrila je da se oduvek osećala kao "autsajder" u Holivudu, boreći se protiv sumnji u svoje glumačke sposobnosti.

Borba za priznanje

Gostujući u emisiji CBS News Sunday Morning povodom promocije svog novog filma Kiss of the Spider Woman, 56-godišnja Lopez govorila je o izazovima sa kojima se susretala tokom karijere. Priznala je da su je mnogi u početku želeli svrstati isključivo u kategoriju plesačice ili pevačice.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez:

1/7 Vidi galeriju Dženifer Lopez na humanitarnom koncertu doživela peh - ispala joj bradavica Foto: BeautifulSignatureIG / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Ljudi, kada vas prvo vide kao jedno, teško im je da vas vide i kao nešto drugo. Morate im jednostavno pokazati. Ne smete dozvoliti da vas to obeshrabri, objasnila je.

Na pitanje voditelja Lija Kouana da li joj je bilo teško da je ljudi shvate ozbiljno, Lopez se nasmejala i rekla: - Na početku? Na početku da, a možda i uvek. Oduvek sam se osećala pomalo kao autsajderka, definitivno neshvaćena. Ali to ide ruku pod ruku sa javnim životom. Ipak, ostajem dosledna sebi – i to mi je najvažnije. Ne menjam se, samo rastem, dodala je.

Kouan ju je podsetio da je glumila uz legende kao što su Robert Redford, Džejn Fonda, Džordž Kluni i Robin Vilijams, upitavši je:

"Kako je moguće da vas ne shvataju ozbiljno?"

Na to je Lopez jednostavno odgovorila:

"Ne znam."

Prvi filmski mjuzikl

Njen najnoviji projekat, Kiss of the Spider Woman, prvi je filmski mjuzikl u njenoj karijeri, za koji kaže da ga je "čekala ceo život". U filmu, koji stiže u bioskope 10. oktobra, glumi uz Dijega Lunu i Tonatijua, a tumači lik Aurore, velike filmske dive.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez:

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez u provokativnom izdanju Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Reč je o adaptaciji romana iz 1976. godine i istoimenog brodvejskog mjuzikla, a režiju potpisuje Bil Kondon, poznat po Oskarom nagrađenom mjuziklu Čikago.

Ignorisanje kritičara

Ovo nije prvi put da Lopez govori o borbi sa kritičarima. Još 2018. godine izjavila je da je naučila da ignoriše negativne komentare:

- Svi su govorili: "Ne zna da peva. Ne zna da igra. Ne zna da glumi. Ona je samo lepo lice". Ili "Njena zadnjica je velika", ili šta god su već govorili o meni. I počela sam da verujem u to. I to me je dugo bolelo, prisećala se tada.

Ipak, nije odustala: - Počela sam da verujem u sebe. Počela sam da verujem u činjenicu da nisam prevarant, da nisam lažna.

Njena upornost dovela je do velikih uspeha, uključujući dve nominacije za Zlatni globus – za film Selena (1997) i Prevarantkinje (Hustlers, 2019).

Bonus video: Dženifer Lopez stavlja crveni karmin