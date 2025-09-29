Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije pevačice Adel, koja je donedavno bila na pauzi od muzičke karijere, sa venčanja Selene Gomez i Benija Blanka.

Adel je uslikana u elegantnoj crnoj haljini, a fanovi su je obasuli komplimentima, posebno na račun njene figure. Mnogi su komentarisali da izgleda neprepoznatljivo, bolje i mršavije nego ikada pre.

Planovi za povratak: studio, novi album i turneja

Adel je poslednji put nastupila u novembru 2024. godine, kada je završila svoj niz koncerata u Las Vegasu pod nazivom Weekends With Adele. Tada je pevačica, koja već ima sina Anđela, otvoreno govorila o želji da ima dete sa svojim partnerom, Ričom Polom, nakon što završi nastupe u Las Vegasu.

Prema pisanju britanskih medija, Adel se sprema za povratak u studio, radi na novom albumu, a moguće je i da krene na svetsku turneju. Izvori tvrde da pevačica uživa u životu van reflektora, ali da su razgovori o novim projektima već počeli.

Autobiografija i potencijalni nastup na Super Boulu

List The Sun nedavno je objavio da je Adel pristala da napiše autobiografiju o svom životu i muzičkoj karijeri. Iako je godinama odbijala izdavače, sada je, navodno, spremna da ispriča svoju priču – od detinjstva i muzičkih početaka, pa sve do ličnih izazova.

- Konačno je spremna, i to će biti Adel, njenim rečima. Osim uspona do muzičke slave, autobiografija će se baviti i roditeljstvom i privatnim životom, izjavio je izvor blizak pevačici.

Takođe, The Sun piše da je Adel u pregovorima za nastup na Super Boulu 2026. godine, što bi bio njen prvi put da se pojavi na ovom prestižnom događaju.

Podsetimo, 2016. godine Adel je odbila ponudu da nastupi na Super Boulu, rekavši: - Ne radim Super Boul. Ma dajte, taj šou nije o muzici, a ja ne igram ni ne radim ništa slično. Bili su veoma ljubazni i pitali su me, ali sam rekla ne, izjavila je tada Adel.

Adel i Rič Pol – ljubav, nastupi i porodični planovi

Adel Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Adel, šesnaestostruka dobitnica Gremi nagrade, ranije je prisustvovala Super Boulu zajedno sa svojim verenikom, sportskim agentom Ričom Polom, rekavši tada da je tamo bila isključivo da bi gledala nastup Rijane.

Podsetimo, njena poslednja svetska turneja završena je početkom 2017. godine, kada je morala da otkaže poslednja dva nastupa na stadionu Vembli zbog povrede glasnih žica.

