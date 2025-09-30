Nikol Kidman i Kit Urban rastali su se posle 19 godina braka, prenose svetski mediji. Australijska glumica i njen suprug muzičar navodno su se rastali nakon dve decenije zajedničkog života.

Varijeti je potvrdio vest o raskidu u ponedeljak uveče, a neimenovani izvor je rekao za Njujork post: „Ponekad veze jednostavno prođu svojim tokom.“

58-godišnja glumica i 57-godišnji kantri pevač žive odvojeno od juna, prema veb-sajtu za zabavu TMZ.

U junu je Kidman podelila fotografiju sebe sa Urbanom na Instagramu kako bi obeležila godišnjicu braka. Veruje se da se Urban iselio iz njihovog doma u Nešvilu, a izveštaji kažu da Kidman očajnički želi da spase vezu.

„Ona ovo nije želela“, rekao je drugi neimenovani izvor za časopis People. „Borila se da spase brak.“

Par ima dvoje dece, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14).

Kako je pukla veza

Izvor je za Dejli mejl rekao da ih njihovi zauzeti rasporedi sprečavaju da provode vreme zajedno.

„Kit nikada ne viđa Nikol, ili ona snima ili je on na turneji. Bilo je mnogo ljubavi između njih dvoje i možda se neće razvesti, ali postoji svet u kojem oboje žive, a u kojem nijedno od njih nije u njemu", navodi izvor.

Kidmanova je provela značajno vreme u Engleskoj snimajući nastavak filma „Praktična magija“ i, prema pisanju lista „San“, plaćala je 87.288 dolara mesečno da bi boravila u luksuznoj vili Boja Džordža — bez muža.

U međuvremenu, Urban je putovao po SAD i Kanadi sa svojom turnejom „High Alive“.

Napeti intervjui U julu, E! njuz je izvestio da je U rban "prekinuo vezu" u radio emisiji „Mix 102.3 Hayley & Max in the Morning“ u Adelaidi nakon što je voditelj Maks Burford postavio pitanja o svojoj ženi i njenom kolegi iz serije „Porodična afera“, Zaku Efronu.

„Šta Kit Urban misli kada vidi svoju prelepu ženu sa prelepim mlađim muškarcima poput Zaka ​​Efrona kako imaju ove prelepe ljubavne scene na televiziji i radiju?“, upitao je Burford, pre nego što je linija utihnula.

„On je isključen sa Zuma“, rekao je jedan radnik radija kada su Burford i kovoditeljka Hejli Piterson pitali šta se upravo dogodilo.

„Mislim da nam je njegov tim spustio slušalicu jer nisu želeli da postavimo to pitanje.“

Dva braka

Kidman i Urban su se venčali u Sidneju u junu 2006. godine, skoro godinu dana nakon što su se upoznali na godišnjoj gala večeri G’Day USA u januaru 2005. godine.

Kidman je prethodno bila udata za Toma Kruza od 1990. do 2001. godine. Ona i Kruz dele dvoje dece: Belu (32) i Konora (30).

