Kompletan snimak sa unutrašnjih sigurnosnih kamera, koji prikazuje trenutke pre smrti pevačice Güllü, objavljen je i razjasnio je brojne nedoumice. Popularna umetnica pala je sa prozora terase svog stana na petom spratu u Jalovi, a obdukcija je potvrdila da na telu nema tragova nasilja.

Snimak razjasnio nestali deo događaja

Na društvenim mrežama vodile su se brojne rasprave o tome zašto nedostaje deo snimka od dva minuta – od trenutka kada je Güllü izašla iz kupatila do njenog pada. Istragom je utvrđeno da je do prekida došlo zbog tehničkih karakteristika same kamere.

Naime, sigurnosna kamera imala je funkciju koja automatski isključuje muzičke tonove i naglašava ljudske glasove. Zbog toga je tokom pregleda snimka zvuk muzike sa televizora bio prigušen, dok su ljudski glasovi bili jasnije zabeleženi.

Obdukcija potvrdila – nema tragova nasilja

Prema nalazima obdukcije, na telu Güllü nisu pronađeni tragovi traume niti znaci nasilja. Zabeležene su samo povrede koje su u skladu sa padom sa velike visine.

Pod klizav od sapunice

Daljom istragom utvrđeno je da je površina ispod terase bila sveža oprana sapunicom, pa je uzeta i izjava osobe koja je čistila prostor. Istražitelji pretpostavljaju da je pevačica upravo zbog klizavog poda izgubila ravnotežu.

Svedočenje ćerke

Ćerka pevačice, Tujan Ulkem, izjavila je u tužilaštvu:

„Te večeri, 26. septembra, večerale smo kod kuće i gledale film. Kasnije, oko 1:20, moja drugarica Sultan i ja povukle smo se u sobu. Mama je ubrzo ušla kod nas i počela da igra uz romsku muziku. Dok je igrala, okliznula se i pala kroz otvoren prozor,“ rekla je Tujan.

