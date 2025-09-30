Madona u Parizu umotana u plavi šal i velike naočare tokom Nedelje mode

Madona, „kraljica popa“, iznenadila je obožavaoce svojim izgledom dok je napuštala hotel u Parizu tokom prve večeri Nedelje mode. Umesto glamura po kojem je postala svetska zvezda, pevačica je bila umotana u plavi šal, skrivajući lice iza velikih naočara za sunce.

Daleko od glamura

Sedamdesetsedmogodišnja ikona muzike izgledala je pomalo raščupano dok je šetala francuskom prestonicom. Ispod šala krila je crnu odevnu kombinaciju, potpuno drugačiju od glamuroznih stajlinga na koje je publika navikla. Uhvaćena je bez prepoznatljive scenske šminke, a mnogi su porkomentarisali kako izgleda kao prava bakica.

U šetnji s partnerom Akeemom Morrisom

Ranije istog dana, Madona je viđena u romantičnoj šetnji sa svojim 29-godišnjim partnerom Akeemom Morrisom, bivšim univerzitetskim fudbalerom. Par se upoznao u avgustu 2022, a vezu su potvrdili tek gotovo dve godine kasnije.

Tokom izlaska u Parizu, Madona je ponela crnu jaknu od prevrnute kože s krznenim kragnom, iscepane farmerke i masivne mokasine. Akeem je kombinovao zelenu rolku sa kožnom jaknom i tamnim, širokim farmerkama.

Veza puna uspona i padova

Madona u šetnji sa 29-godišnjim partnerom Akemom Morisom Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Madona i Akem su prvi put zajedničke fotografije podelili na Instagramu u julu prošle godine. Iako su u oktobru 2024. kružile glasine o raskidu, par se pomirio svega nekoliko nedelja kasnije.

Početkom 2025. Madona je dodatno podgrejala nagađanja o veridbi kada je na fotografijama objavljenim povodom Nove godine pokazala dijamantski prsten.

Madonna o duhovnosti

Madonu više ne možete prepoznati na ulici Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Pictured: Madonna

Osim ljubavnog života, pevačica je nedavno govorila i o duhovnim praksama koje su je vodile kroz decenije karijere.

„Da biste bili uspešni, morate biti duhovni. Uspeh znači imati duhovni život, tačka. Ne bih bila ovde da ga nisam imala,“ izjavila je u najavi svog prvog podkast gostovanja u emisiji On Purpose with Jay Shetty.

