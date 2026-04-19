Početkom meseca Džesika Čestejnpostala je 2819. slavna ličnost koja je dobila svoju zvezdu na poznatom holivudskom šetalištu slavnih. Njena zvezda nalazi se na adresi 6258 Hollywood Boulevard, ispred hotela „W“.

Džesika je 2022. godine dobila Oskara u kategoriji najbolje glumice, a prošla je trnovit put da bi postala jedna od najplaćenijih i najcenjenijih glumica u Holivudu. Magazin Time ju je 2012. godine uvrstio na spisak najuticajnijih osoba sveta, a redovno se pojavljuje i na listama najlepših žena u Holivudu. Rođena je u Sakramentu, u porodici oca bubnjara i majke koja je prodavala brzu hranu na uličnom štandu. Oboje su bili tinejdžeri kada se Džesika rodila. Iako nikad nije želela previše da priča o porodičnim odnosima, jednom prilikom je otkrila da na njenom krštenici ne stoji ime oca.

Nikad nije živela s ocem niti uspostavila odnos s njim, a njena majka je kasnije bila s nekoliko partnera, od kojih je jedan bio nasilan. Sreću je pronašla s vatrogascem Majklom Hejstijem, za koga je Džesika kasnije medijima rekla da je bio prvi muškarac u porodici koji joj je pružio sigurnost.

„Jedan od majčinih partnera ušao je u sobu i zgrabio odeću s poda. Hteo je da je pokupim, a kad sam mu rekla da mi je vrati, opalio mi je šamar. Instinktivno sam ga udarila nogom u međunožje, pao je na pod. Pobedegla sam dok se ne smiri, a iako nisam znala šta će se dogoditi, bila sam ponosna na sebe što sam mu uzvratila“, ispričala je kasnije.

Istakla je da nasilnicima ne treba praštati.„Oni su obično slabići koji se boje snažnih osoba. Ako im uzvratiš, razmisliće pre nego što ti ponovo pokušaju nauditi“, rekla je.

Imala je dve sestre i dva brata. Njena majka radila je nekoliko poslova kako bi ih prehranila, a često je Džesika odlazila u krevet gladna. Nisu mogli da plaćaju stanarinu pa su se često selili, ali su uvek ostajali u siromašnim četvrtima Sakramenta. Ipak, za svoju majku kaže da je bila veoma brižna, kao i baka Merilin koja ju je vodila u bioskop.

U srednjoj školi postala je buntovnica. Vršnjaci su joj se rugali zbog crvene kose i pega, pa je počela da beži s časova. Nije se družila s vršnjacima na žurkama, već je čitala Šekspirove drame i maštala o danu kada će postati glumica. Otkrila je da je zahvalna baki koja ju je upisala na kurs plesa, ali i udruženju Planned Parenthood koje mladima deli kontracepciju kako bi se smanjio broj tinejdžerskih trudnoća.

„Zahvaljujući njima postala sam prva devojka u svojoj široj porodici koja nije ostala trudna sa sedamnaest godina. Zbog njih sam mogla da sanjam o lepšoj budućnosti i da postignem nešto u životu. Ko zna šta bi bilo da ih nije bilo“, rekla je.

Nakon srednje škole upisala je gradski koledž u Sakramentu, a potom i akademiju dramskih umetnosti, uz rad kako bi mogla da plati studije. Zahvaljujući ulozi u „Romeu i Juliji“ dobila je stipendiju za prestižnu školu Julliard u Njujorku, gde je diplomirala 2003. godine.

Na prvim audicijama doživela je samo odbijanja.

„Devojke na audicijama bile su preplanule plavuše, mršavice, a ja sam bila crvenokosa, pegava devojka s oblinama. Rekli su mi da nisam dovoljno lepa“, ispričala je.

Njena mlađa sestra Džulijet zbližila se s ocem pre nego što je počinila samoubistvo pritisnuta depresijom i zavisnošću. Imala je samo 24 godine. Svoj govor nakon što je primila Oskara Džesika je posvetila podizanju svesti o prevenciji samoubistava.

„Njena smrt potpuno me promenila, ništa mi više nije važno. Shvatila sam da su gluma, filmovi, haljine i Oskari nebitni“, rekla je.

Tada je razmišljala da odustane od glumačke karijere, ali sudbina je htela drugačije: stigle su joj prve uloge u serijama „Hitna služba“ i „Zakon i red“, kao i u predstavi „Saloma“ Oskara Vajlda s Alom Paćinom. Prvo je dobijala manje uloge u filmovima, a nakon što je na predstavi upoznala reditelja Neda Bensona, snimila je „Nestanak Eleonor Rigbi“. Ušli su i u vezu koja je trajala do 2010. godine.

Prva velika uloga bila joj je u filmu „Tajni život kućnih pomoćnica“ koja joj je donela nominaciju za Oskara u kategoriji najbolje sporedne glumice. Zatim je snimila „Zero Dark Thirty“ i „Mama“ koji su postigli uspeh u Americi.

Na modnoj reviji modne kuće Moncler upoznala je sina italijanskog grofa Đana Luku Pasija de Prepozuloa. On se zbog nje preselio u Ameriku, a svoju vezu javno su objavili 2013. godine na zabavi uoči Oskara.

Godinu dana kasnije kupili su stan u Njujorku, a 2017. godine venčali su se na imanju njegove porodice u Karboneri, pred brojnim Jessicinim kolegama. Ona je nosila venčanicu modne kuće Givenchy. Godinu kasnije surogat majka rodila im je ćerku Džulijetu, a 2020. godine dobili su sina kome su dali ime Augustus.

