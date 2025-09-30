Slušaj vest

Jedna od najlepših žena svih vremena, italijanska glumicaMonika Beluči, danas proslavlja svoj 61. rođendan.

Rođena je u malom gradu Čiti di Kastelo pravog imena Monika Ana Maria Beluči, i bila je jedino dete vlasnika transportnog preduzeća Luiđija Belučija i slikarke Marije Gustineli.

Pričalo se da su je njeni roditelji krili koliko su god mogli, uplašeni šta bi njena lepota mogla da uradi.

Monika je već sa trinaest godina počela da se bavi modelingom, kako bi plaćala svoje školovanje, a do 1989. godine postala je jedno od prepoznatljivih lica pariške modne scene te se počela pojavljivati na naslovnicama magazina, kao što su El i sarađivati sa brendovima kao što su Dolče i Gabana.

Kako je rasla njena slava, tako je raslo i interesovanje muškaraca, a mnoge je fasciniralo to što je Monika uvek birala, prema mišljenju većine, "nedostojne muškarce", bilo da se to odnosilo na fizički izgled ili na njihovo ophođenje. Primera radi, njen drugi brak sa Vensanom Kaselompukao je zbog neverstva.

Inače, mnogi su mislili da je brak sa glumcem njen prvi, no Monika je pre njega već bila u braku, i to sa italijanskim fotografom Klaudiom Karlom Basom (ponekad mu se pripisuje prezime Sortuli).

Ko je njen prvi muž?

Monika i Karlos upoznali su se 1987. godine, dok je ona radila kao manekenka u Milanu. Njihova romansa brzo je postala ozbiljna – nakon gotovo tri godine veze, odlučili su da se venčaju 1990. Strani mediji tada su pisali da je ceremonija bila skromna i intimna, u prisustvu samo najbližih prijatelja i porodice.

Mlada se pojavila u potpuno neuobičajenom izdanju: bez šminke, s kapuljačom na glavi i u crnoj odori, što je dodatno privuklo pažnju.

Ipak, njihov brak nije dugo potrajao – samo četiri godine kasnije poništen je. Monika je kasnije priznala da smatra kako je ta odluka bila pogrešna, ali i da ljubav nije dugo trajala. Na to razdoblje gleda sa dozom nelagodnosti, a o bivšem partneru nikada nije želela da govori, ostavljajući utisak da se stidi ovog odnosa.

Monika Beluči i Tim Barzon nedavno su raskinuli Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U vreme venčanja imala je 26 godina, dok je Karlos imao 31. Nisu imali dece, a glumica je kasnije otkrila da o majčinstvu nije ni razmišljala sve do veze sa Vensanom Kaselom.

