Karla Bruni (57), bivša prva dama Francuske, namerava da svakodnevno posećuje svog supruga Nikolu Sarkozija tokom njegove petogodišnje zatvorske kazne, tvrdi njena biografkinja Besma Lahouri.

Novinarka i autorka knjige "Carla: A Secret Life" je za The Times istakla kako je Bruni "izuzetno odana" i kako će učiniti sve da bivši francuski predsednik što pre izađe na slobodu, a kako kaže, ako treba, "pomeriće nebo i zemlju".

Nikola Sarkozi (70) u četvrtak je, naime, proglašen krivim za organizovanje u vezi s pokušajem da preko bliskih saradnika pribavi ilegalna sredstva za predsedničku kampanju 2007. godine - navodno iz Libije, dok je na vlasti bio Moamer Gadafi.

Sarkozi je oslobođen optužbi za korupciju i nezakonito finansiranje kampanje, ali pariska sudija Natali Gavarino presudila je da je "dozvolio svojim bliskim saradnicima da deluju s ciljem pribavljanja finansijske podrške iz libijskog režima". Radi se o prvoj presudi kojom je jedan francuski predsednik proglašen krivim zbog pokušaja korišćenja stranog novca na taj način.

Očekuje se da će kaznu služiti u pariskom zatvoru La Santé od oktobra, u ćeliji od 12 kvadrata s krevetom širokim svega 80 cm, daleko od luksuza Jelisejske palate i porodičnog dvorca u Provansi.

Iako je odmah najavio žalbu i presudu nazvao "izuzetno ozbiljnom za vladavinu prava", sud je odredio da mora iza rešetaka, a kazna je teža nego što se predviđalo."Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru - ali uzdignute glave", rekao je Sarkozi nakon izlaska iz sudnice.

Sarkozijeva supruga Karla Bruni i sama se našla u pravnim problemima - optužena je za prikrivanje dokaza i pokušaj uticanja na svedoke u istom slučaju. Od jula 2024. nalazi se pod sudskim nadzorom i zabranjen joj je kontakt s ostalim osumnjičenima. Ona, poput Sarkozija, sve negira.

"Dok čeka da i o njenoj sudbini bude odlučeno, Karla, koja je izvrsna kuvarica, posećivaće supruga svaki dan, u to bih se kladila. Pametna, bistra i veoma odana, učiniće sve da ga izvuče iz zatvora što pre", napisala je Lahouri.

Podsetimo, Sarkozi, koji je predsednik postao 2007, a izgubio reizbor 2012, poslednjih deset godina suočava se s nizom skandala i sudskih procesa. Optužbe protiv njega sežu još u 2011, kada su libijske vlasti tvrdile da su u tajnosti uložile milione evra u Sarkozijevu kampanju. Francuski istražitelji nisu pronašli konačne dokaze o završetku transakcija, ali su povezali niz putovanja njegovih saradnika u Tripoli između 2005. i 2007.

Jedan od ključnih svedoka, poslovni čovek Zijad Takiedin, najpre je tvrdio da je lično Sarkozijevim ljudima doneo kofere s gotovinom, ali je kasnije povukao izjavu. Njegovo povlačenje sada je predmet posebne istrage o mogućem pritisku na svedoke, u kojoj su optuženi i Sarkozi i Bruni. Takiedin je prošle nedelje preminuo u Bejrutu u 75. godini.

Osim ovog slučaja, Sarkozi je već osuđivan - 2021. za korupciju i trgovinu uticajem (nosio je elektronsku nanogicu), a 2023. i za ilegalno finansiranje kampanje 2012. godine. U junu ove godine ostao je i bez Legije časti, najvišeg francuskog odlikovanja.

Iako sve optužbe odbacuje i tvrdi da se radi o političkom progonu temeljenom na "falsifikovanim dokumentima" i "osveti Gadafijevog klana", bivši predsednik sada čeka početak služenja kazne.

