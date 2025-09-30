"Dragi, ako treba, pomeriću i nebo i zemlju" Karla Bruni se ne miri sa Sarkozijevom zatvorskom kaznom, neće odustati od onog što je zacrtala
Karla Bruni (57), bivša prva dama Francuske, namerava da svakodnevno posećuje svog supruga Nikolu Sarkozija tokom njegove petogodišnje zatvorske kazne, tvrdi njena biografkinja Besma Lahouri.
Novinarka i autorka knjige "Carla: A Secret Life" je za The Times istakla kako je Bruni "izuzetno odana" i kako će učiniti sve da bivši francuski predsednik što pre izađe na slobodu, a kako kaže, ako treba, "pomeriće nebo i zemlju".
U galeriji pogledajte fotografije Nikole Sarkozija i Karle Bruni s izricanja presude 25. septembra:
Nikola Sarkozi (70) u četvrtak je, naime, proglašen krivim za organizovanje u vezi s pokušajem da preko bliskih saradnika pribavi ilegalna sredstva za predsedničku kampanju 2007. godine - navodno iz Libije, dok je na vlasti bio Moamer Gadafi.
Sarkozi je oslobođen optužbi za korupciju i nezakonito finansiranje kampanje, ali pariska sudija Natali Gavarino presudila je da je "dozvolio svojim bliskim saradnicima da deluju s ciljem pribavljanja finansijske podrške iz libijskog režima". Radi se o prvoj presudi kojom je jedan francuski predsednik proglašen krivim zbog pokušaja korišćenja stranog novca na taj način.
Očekuje se da će kaznu služiti u pariskom zatvoru La Santé od oktobra, u ćeliji od 12 kvadrata s krevetom širokim svega 80 cm, daleko od luksuza Jelisejske palate i porodičnog dvorca u Provansi.
Iako je odmah najavio žalbu i presudu nazvao "izuzetno ozbiljnom za vladavinu prava", sud je odredio da mora iza rešetaka, a kazna je teža nego što se predviđalo."Ako baš žele da spavam u zatvoru, spavaću u zatvoru - ali uzdignute glave", rekao je Sarkozi nakon izlaska iz sudnice.
Sarkozijeva supruga Karla Bruni i sama se našla u pravnim problemima - optužena je za prikrivanje dokaza i pokušaj uticanja na svedoke u istom slučaju. Od jula 2024. nalazi se pod sudskim nadzorom i zabranjen joj je kontakt s ostalim osumnjičenima. Ona, poput Sarkozija, sve negira.
"Dok čeka da i o njenoj sudbini bude odlučeno, Karla, koja je izvrsna kuvarica, posećivaće supruga svaki dan, u to bih se kladila. Pametna, bistra i veoma odana, učiniće sve da ga izvuče iz zatvora što pre", napisala je Lahouri.
Podsetimo, Sarkozi, koji je predsednik postao 2007, a izgubio reizbor 2012, poslednjih deset godina suočava se s nizom skandala i sudskih procesa. Optužbe protiv njega sežu još u 2011, kada su libijske vlasti tvrdile da su u tajnosti uložile milione evra u Sarkozijevu kampanju. Francuski istražitelji nisu pronašli konačne dokaze o završetku transakcija, ali su povezali niz putovanja njegovih saradnika u Tripoli između 2005. i 2007.
Jedan od ključnih svedoka, poslovni čovek Zijad Takiedin, najpre je tvrdio da je lično Sarkozijevim ljudima doneo kofere s gotovinom, ali je kasnije povukao izjavu. Njegovo povlačenje sada je predmet posebne istrage o mogućem pritisku na svedoke, u kojoj su optuženi i Sarkozi i Bruni. Takiedin je prošle nedelje preminuo u Bejrutu u 75. godini.
Osim ovog slučaja, Sarkozi je već osuđivan - 2021. za korupciju i trgovinu uticajem (nosio je elektronsku nanogicu), a 2023. i za ilegalno finansiranje kampanje 2012. godine. U junu ove godine ostao je i bez Legije časti, najvišeg francuskog odlikovanja.
Iako sve optužbe odbacuje i tvrdi da se radi o političkom progonu temeljenom na "falsifikovanim dokumentima" i "osveti Gadafijevog klana", bivši predsednik sada čeka početak služenja kazne.
(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)
