Kada je u petak ujutro Donald Tramp zakoračio na Južni travnjak Bele kuće, društvene mreže su bile preplavljene pitanjem – jesu li njegove upadljive bele cipele novi modni izraz ili su tu iz medicinskih razloga.

79-godišnji američki predsednik viđen je dok se vraćao s Ryder Cupa na Bethpage Black Course-u u Farmingdejlu, a on i njegova unuka Kai Tramp snimljeni su kako izlaze iz helikoptera Marine One. I dok je Kai hodala sa školskim rancem na leđima, njen brižni deda privlačio je poglede blistavim belim cipelama za golf vrednim 300 dolara. Proizvođač cipela hvali se da one pružaju "stabilnost i podršku od prvog koraka na terenu".

Donald Tramp i Kai Tramp ispred Bele kuće
Donald Tramp povezao unuku helikopterom, ali svi komentarišu njegove cipele Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Odmah su usledili brojni komentari na društvenim mrežama. "Šta je s tim belim cipelama? Izgleda u njima kao prodavac automobila iz 1974", glasio je jedan od komentara, dok je drugi dodao: "Zapravo je hteo DeSantisove bele čizme, ali nije mogao da ih navuče preko debelih zglobova."

Neki su otišli korak dalje pa nagađali da Tramp upravo tim cipelama krije natečene zglobove. "Možda su to njegove stare patike iz vremena kad je igrao tenis. Vrlo čudno izgleda", napisao je jedan korisnik.

Iza šale krije se i ozbiljnija tema - Trampovo zdravstveno stanje. Naime, Bela kuća je u julu potvrdila da je američkom predsedniku dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, poremećaj cirkulacije u nogama koji može da izazove oticanje zglobova. Fotografije iz jula s utakmice između Čelsija i PSG-a na stadionu MetLife pokazale su upravo to. Dok je sedeo u društvu supruge Melanije, predsednika FIFA-e Đanija Infantina i njegove supruge, pantalone su mu otkrile primetno natečene noge, prenosi Jutarnji.hr.

Trampov lekar, vojni kapetan Šon Barbabela, opisao je stanje kao "benigno i uobičajeno za osobe starije od 70 godina". Ipak, ta  dijagnoza je pokrenula lavinu rasprava o njegovom zdravlju.

U Bethpage-u ga je pratila i 17-godišnja unuka Kai, koja je sve uspešnija u svetu juniorskog golfa. Na fotografijama s Ryder Cupa nosila je odevne komade iz sopstvene kolekcije vredne 130 dolara.

