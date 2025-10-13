Slušaj vest

Dž. K. Rouling, autorka serijala knjiga o Hariju Poteru, godinama otvoreno govori o svojim stavovima po pitanju prava transrodnih osoba i zbog toga je često bila na meti negativnih komentara.

Među onima koji su je osuđivali bili su glumci Danijel Redklif, Ema Votson i Rupert Grint, koji su u filmovima fanšize "Hari Poter", nastaloj po sedam romana književnice, igrali glavne junake Harija, Hermionu i Rona, a Ema Votson je pre nekoliko dana ublažila način na koji govori o Roulingovoj.

I dok su mediji preneli kako Ema "i dalje voli Džoanu Rouling" i da "može da voli ljude s kojima ne deli mišljenje", spisateljica se oglasila vrlo oštrim saopštenjem za javnost.

Otvoreno pismo Dž. K. Rouling na Iksu

Književnica koja je osmislila svet dečaka-čarobnjaka Harija Potera istakla je u izjavi koju je juče objavila na društvenoj mreži Iks da Ema Votson, Danijel Redklif i Rupert Grint "imaju svako pravo da prihvate ideologiju rodnog identiteta", ali ih je optužila da iskorišćavaju svoju vezu sa Harijem Poterom da bi služili kao "de facto glasnogovornici" njene franšize.

Dž. K. Rouling se dalje fokusirala na Emu Votson i tvrdila da glumica gradi stavove kakve ima jer nema iskustvo stvarnog života.

– Ja nisam bila multimilionerka sa 14 godina. Živela sam u siromaštvu dok sam pisala knjige zbog kojih je Ema poznata. Zbog toga shvatam iz sopstvenog iskustva da uništavanje ženskih prava, u čemu je Ema tako entuzijastično učestvovala, znači za žene i devojčice koje nemaju njene privilegije – poručila je spisateljica.

Roulingova je dodala da je tvrdnja Eme Votson da je i dalje ceni ciničan pokušaj da promeni svoj pređašnji stav, nakon što je shvatila da "glasna osuda nje nije tako moderna kao ranije".

Šta je Ema Votson rekla o autorki Harija Potera?

Književnica je objavila svoje saopštenje kao odgovor na intervju koji je Ema Votson dala u podkastu "Namerno sa Džejem Šetijem" prošle nedelje.

Glumica je tada isktla da to što podržava prava trans osoba ne znači da više ne oseća naklonost prema Džoani Rouling, ženi koja je na neki način oblikovala njen život.

– Zaista ne verujem da to što sam imala takvo iskustvo, ljubav, podršku i stavove koje imam znači da ne mogu da cenim Džo, osobu s kojom sam imala lična iskustva – rekla je filmska Hermiona Grejndžer.

– Moja najdublja želja je da će me ljudi koji ne dele moje mišljenje voleti i nadam se da ću i ja nastaviti da volim ljude koji ne misle kao ja – poručila je Votsonova.

Glumica je dugo pričala o spisateljici, a između ostalog je zaključila:

– Mogu da je volim i znam da je ona volela mene.

Ona je istakla da je zahvalna na prilici da igra lik koji je Džoana Rouling osmislila i kakav "jedva da postoji u istoriji engleske književnosti".

Šta su glumci iz Harija Potera pričali o Dž. K. Rouling?

Proslavljena književnica, prvi autor u istoriji koji je od pisanja zaradio milijardu dolara, proteklih godina se češče pominje u medijima zbog njenog bavljenja pitanjima prava trans osoba za koje kaže da ugrožavaju prava žena.

Roulingova je imala više javnih sukoba i kontroverznih izjava, a zalaže se, između ostalog, da se trans ženama zabrani učešće na ženskim sportskim takmičenjima i upotreba ženskih toaleta. Često ponavlja i da trans žene nisu žene, a gotovo svakodnevno na Iksu dolazi u sukobe sa istaknutim zagovornicima trans prava iz Britanije. Dobijala je i pretnje smrću, izgubila mnogo poštovalaca, u jednom momentu su spaljivane njene knjige, a spekulisalo se da su njeni stavovi razlog što nije učestvovala u specijalu posvećenom 20 godina od prvog filma o Hariju Poteru, što je ona negirala.

Zbog toga je često na meti kritika, a među onima koji su joj se javno usprotivili su glumci Danijel Redklif, Ema Votson i Rupert Grint, koji su u osam filmova igrali njene najpoznatije književne junake.

Redklif je prokomentarisao da ga stavovi Roulingove čine tužnim, Votsonova je rekla da su "trans ljudi to što kažu da jesu i zaslužuju da žive bez stalnog preispitivanja", dok je Grint istakao da "čvrst stoji uz trans zajednicu" i da su "trans žene žene, a trans muškarci muškarci", kao i da "zaslužuju da žive u ljubavi i bez osude".

