Nikol Kidman i Kit Urban potvrdili su da se razvode nakon gotovo dve decenije braka. Vest je objavio Daily Mail, a stručnjaci za govor tela tvrde da su problemi mogli da se naslute već mesecima ranije.

Oskarovka (58) i poznati kantri muzičar (57) su poslednji put zajedno viđeni još u junu na utakmici FIFA Club World Cupa između LAFC-a i Esperance Sportive de Tunis. Iako su poznati po nežnim javnim iskazima ljubavi, ovaj put su delovali hladno i distancirano.

Poslednje zajedničko pojavljivanje Kita Urbana i Nikol Kidman Foto: mpi04 / imago stock&people / Profimedia

Stručnjakinja za govor tela Luis Maler rekla je za Daily Mail da su snimci s utakmice jasno otkrivali napetost.

"U jednom trenutku Nikol se poigrava svojom levom rukom, što je znak neprijatnosti. Kit, s druge strane, tokom cele utakmice nije nijednom pogledao svoju suprugu, dok je ona gledala u njega. To je vrlo neobično", istakla je Maler.

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidmana i Kita Urbana:

Slične zaključke dao je i stručnjak Skot Tejlor.

"Na ranijim javnim pojavljivanjima često su oponašali jedno drugo, naginjali se jedno prema drugom, držali se za ruke. Ovde je to potpuno izostalo. Primetan je i manjak iskrene emocije", rekao je Tejlor, te dodao kako je Urban često oblizivao usne, što je tipična reakcija na stres.

Nikol Kidman, Kanski festival 2025 Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Poslednje pojavljivanje u maju

Nikol Kidman i Kit Urban su poslednji put viđeni zagrljeni i nasmejani na crvenom tepihu u maju, na dodeli nagrada Academy of Country Music u Teksasu. To je ujedno bilo i njihovo poslednje zajedničko javno pojavljivanje pre potvrde razvoda.

Iako je njihov brak trajao 19 godina i doneo im dve ćerke, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14), gusti rasporedi udaljili su ih jedno od drugog. Kidman je poslednjih meseci boravila u Londonu zbog snimanja nastavka filma "Praktična magija", te je iznajmila luksuznu vilu u Hempstedu, dok je Urban bio na svetskoj turneji "High and Alive".

Foto: Profimedia

"Još uvek postoji ljubav, ali..."

Izvor blizak paru tvrdi da i dalje postoji mogućnost pomirenja.

"Kit gotovo nikad ne viđa Nikol. Ili je ona na snimanju, ili je on na turneji. Ljubavi je bilo, ali živeli su u odvojenim svetovima. To više nije bila prava zajednica", rekao je.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Nikol Kidman, koja je ranije bila u braku s Tomom Kruzom, trenutno se nalazi u Nešvilu s ćerkama, dok se Urban navodno već iselio iz njihovog doma.

Podsetimo, još prošlog leta je Urban nagovestio da u braku postoje problemi kada je naglo prekinuo radio intervju nakon pitanja o Nikolinim provokativnim scenama u novim filmovima. Sama glumica takođe je u septembru priznala da "ne postoji savršen brak".

