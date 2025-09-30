Slušaj vest

U ponedeljak uveče je Nedelja mode u Parizudobila svoj najzvezdaniji trenutak - reviju brenda Saint Laurent, održanu podno blistavog Ajfelovog tornja. Francuska modna kuća poznata je po glamuru i prvim redovima prepunim zvezda, ali ovoga puta sve oči bile su uprte u jedno ime - Lindu Evanđelistu.

Linda Evanđelista na Nedelji mode u Parizu Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ona se godinama krila zbog neuspele plastične operacije lica, ali danas sija u svom punom sjaju.

Linda je na crveni tepih i u prvi red došla u besprekorno krojenom crnom kaputu, kombinovanom sa klasičnim odelom i kravatom. Minimalizam u njenom slučaju nikada nije bio dosadan - naprotiv, bio je demonstracija moći, sofisticiranosti i onog nezainteresovanog šika koji samo ona ume da iznese. Dok su ostale superzvezde birale boje, sjaj i trendove, Linda je sinoć pokazala da je crno i dalje najglasnija modna izjava.

Linda Evanđelista na Nedelji mode u Parizu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njeno pojavljivanje podsetilo je publiku zašto je generacija supermodela devedesetih ostala nedostižna - to je bila lekcija iz stila koja se ne uči, već živi.

Kejt i Karla u svom elementu

Naravno, Linda nije bila jedina legenda večeri. Kejt Mos je blistala u crno, oversized sakou sa dvostrukim kopčanjem, uz špicaste cipele koje su celu kombinaciju učinile još oštrijom.

Karla Bruniodlučila se za romantičniju notu - senf žutu šifonsku haljinu u kontrastu sa kaputom od veštačkog krzna. Ipak, pored Linde i njenog crnog odela, sve je izgledalo kao dodatna scenografija.

Sledeća generacija tek uči

Hejli Biberunela je duh nove generacije modela - u sportskoj trenerci i čipkastom šorcu. Ali i pored svežine mladih imena, bilo je jasno da sinoćnja revija pripada veteranima. Linda, Kejt i Karla nisu samo prisustvovale - one su redefinisale atmosferu.

Hajli Biber na Nedelji mode u Parizu Foto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Saint Laurent i dalje diktira tempo

Saint Laurent je uspeo ono što malo ko može - da okupi najznačajnija imena mode na jednom mestu. Naomi Kembel, Kristi Tarlington i Klaudija Šifer nisu bile prisutne, ali sinoćnji spoj Linde, Kejt i Karle bio je dovoljan da pistu pretvori u modni događaj o kome će se pričati nedeljama.

A Linda Evanđelista? Ona je dokazala da prava moda nije u trendovima - već u stavu.

