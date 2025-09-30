Slušaj vest

Kraljica popa, Madona (67), otvorila je dušu u svom prvom podkast intervjuu ikada, u emisiji "On Purpose" sa Džejem Šetijem, i ispričala kako je duhovnost spasla u najmračnijim trenucima njenog života. Tokom dvočasovnog razgovora, umetnica je priznala da je u vreme sudske borbe za starateljstvo nad sinom Rokom Ričijem imala misli o samoubistvu.

„Bilo je trenutaka kada sam želela da odsečem sebi ruke… Zapravo sam razmišljala o samoubistvu,“ rekla je Madona, prisećajući se bolnih dana 2016. godine, kada se našla u sukobu sa bivšim mužem Gajem Ričijem.

Sve je počelo kada je tada šesnaestogodišnji Roko odlučio da napusti majku tokom njene turneje Rebel Heart i preseli se u London kod oca. Madona je u tom periodu imala primarno starateljstvo, ali je posle dugotrajne pravne borbe postignut dogovor da dečak ostane u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Madona i Roko Riči Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

„Verovatno jedan od najtežih trenutaka u mom životu, kada nisam mogla da vidim šumu od drveća, bio je kada sam prolazila kroz bitku za starateljstvo. Činilo mi se da mi neko oduzima dete, i to je bilo kao da me ubijaju.“

Dodala je da je tada svakodnevno izlazila na binu, iako je bila slomljena: „Ležala bih na podu u svojoj garderobi i plakala. Mislila sam da je to kraj sveta. Nisam mogla da izdržim.“

Danas, ipak, sa osmehom kaže da se odnos sa sinom promenio: „Hvala Bogu, sada sam u dobrim odnosima sa Rokom. Čak mogu da kažem da smo prijatelji. Ali tada to nisam mogla da vidim. Zaista sam mislila da je sve gotovo.“

Roko Riči Foto: Cinzia Camela/LiveMedia/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pomirenje sa bratom

Pevačica je u razgovoru govorila i o narušenom odnosu sa bratom Kristoferom, koji je preminuo u junu 2024. godine posle borbe sa rakom grla. Njih dvoje nisu razgovarali godinama.

„Nositi mržnju, želeći da neko pati… to je otrov, to je kancer. Moj najveći neprijatelj dugo je bio moj brat.“

Ispričala je da se lomila kada joj se Kristofer obratio dok je bio bolestan.

„Pitala sam se: ‘Hoću li pomoći svom neprijatelju?’ I jednostavno sam odlučila da hoću.“

To je bio trenutak pomirenja: „Ogroman teret skinuo mi je s leđa. Konačno sam mogla da mu držim ruku, iako je umirao, i da mu kažem: ‘Volim te i opraštam ti.’ To je bilo neprocenjivo.“

Madona i Roko Riči Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Snaga kabale i duhovnog puta

Madona je ponovo naglasila koliko joj je otkriće kabale 1996. godine promenilo život. „Uspeh je imati duhovni život. Ne bih bila ovde da ga nisam imala.“

Zajedno sa svojim dugogodišnjim učiteljem kabale Ejtanom Jardenijem, predstavila je novi kurs The Mystical Studies of the Zohar. Objašnjava da je svrha tog učenja povezivanje sa božanskim, ali i sa sopstvenim unutrašnjim mirom.

„Duhovna mudrost nije korisna kada sve ide glatko, već kada se borite i kada vam je teško.“

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Madona na groblju