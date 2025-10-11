Slušaj vest

Veštačka inteligencija sve više napreduje, te stručnjaci za ovu oblast nagoveštavaju kako će sve više zanimanja izumreti, a u mnogim poslovima ljude će zameniti upravo AI. Upravo zbog toga besne glumci u Holivudu.

Nakon kratkog vremena na sceni, AI glumica Tili Norvud, izazvala je interesovanje među agentima za talente koji žele da je angažuju. Zbog toga je nazvana "novom Skarlet Johanson ili Natali Portman", što je izazvalo bes poznatih holivudskih glumaca, koji ovu pojavu nazivaju "odvratnom" i izražavaju gnev prema agencijama koje žele da joj daju ugovor.

Kreatorka Elin o Tili: "Ona je umetničko delo"

Kreatorka Tili je odgovorila na kontroverze, insistirajući da digitalna glumica nije "zamena" za ljudsko biće. Na Instagramu, komičarka i tehnološkinja Elin van der Velden napisala je:

"Za sve one koji su izrazili bes zbog stvaranja mog AI lika, Tili Norvud - ona nije zamena za čoveka, već kreativno delo - umetnički rad. Kao i mnoge umetnosti pre nje, izaziva razgovore, a to samo po sebi pokazuje moć kreativnosti."

"Ne vidim AI kao zamenu za ljude, već kao novi alat, novu četkicu za slikanje. Kao što su animacija, lutkarstvo ili CGI otvorili nove mogućnosti bez oduzimanja živom glumačkom izvođenju, tako i AI nudi još jedan način da se zamisle i ispričaju priče. I sama sam glumica i ništa, pa ni AI lik, ne može oduzeti umeće i radost ljudske izvedbe."

Rekla je da je "stvaranje Tili za nju bio čin mašte i umeća, slično crtanju lika, pisanju uloge ili oblikovanju performansa."

"Potrebno je vreme, veština i ponavljanje da bi se takav lik oživeo", rekla je Van der Velden. "Ona predstavlja eksperiment, a ne zamenu."

Brutalne kritike

Tili je "tiho lansirana" ranije ove godine, kada su otvoreni nalozi na Instagramu, TikToku i YouTube-u pod njenim imenom, ali je njeno postojanje postalo zvanično prošle nedelje, poklopivši se sa lansiranjem AI talent studija Xicoia. Od tada su brojna poznata imena kritikovala ovaj koncept, a meksička glumica Melisa Barera je ljutito napisala na mrežama:

"Nadam se da će svi glumci koje zastupa agent koji ovo radi - dati otkaz. Odvratno!"

"Imenujte agente. Hoću imena", rekla je Kirsij Klemons.

Nikolas Aleksander Čavez je takođe komentarisao:

"Nije glumica zapravo. Dobar pokušaj."

U međuvremenu, glumica iz filma "Matilda", Mara Vilson, iznela je zanimljivo pitanje:

"A šta je sa stotinama živih mladih žena čija su lica iskorišćena da bi se ona sastavila? Niste mogli da zaposlite nijednu od njih?"

