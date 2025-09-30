Slušaj vest

Muzičar Kit Urban bi mogao da zaradi više od 17 miliona dolara nakon šokantnog razvod od glumice Nikol Kidman, a sve zahvaljujući zapanjujućoj predbračnoj klauzuli koja se tiče njegove trezvenosti.

Kako piše Radar Online, Kit i Nikol su potpisali predbračni ugovor pre venčanja 2006. godine kojim mu se dodeljuje 900.000 dolara za svaku godinu braka.

Međutim, ova tačka predbračnog ugovora dolazi sa "klauzulom o kokainu" u kojoj se navodi da Kit ima pravo na novac samo ako se uzdrži od alkohola i droge tokom njihovog braka.

1/5 Vidi galeriju Nikol Kidman Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tokom 19-godišnjeg braka, par je stekao nekoliko nekretnina čija se vrednost procenjuje na 282 miliona dolara.

Nikol je suprugu bila najveća podrška dok se borio sa porocima

Kit Urban je dugo bio otvoren o svojim ranijim borbama sa zavisnošću, a u intervjuu sa Oprom Vinfri iz 2010. godine se prisetio kako je Nikol intervenisala samo nekoliko meseci nakon njihovog venčanja priznajući da mu je ta intervencija spasila život i označila početak njegovog dugog puta ka trezvenosti, sa Nikol pored njega.

- Venčali smo se 2006. godine, i jedva četiri meseca nakon početka braka, zavisnosti protiv kojih nisam ništa uradio raznele su naš brak u paramparčad - pričao je Kit.

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

- Četiri meseca u braku, a ja sam na rehabilitaciji tri meseca bez ikakve ideje šta će se desiti sa nama. Nik je prošla kroz svaki negativan glas – siguran sam da čak i neke svoje – i izabrala je ljubav.. I evo nas , 18 godina kasnije. Njena sposobnost da voli je kao niko je neverovatna.- pričao je svojevremeno muzičar.

Par, koji ima ćerke Sandej Rouz i Fejt Margaret živi odvojeno od početka leta i njihov razvod je bio neizbežan, pišu strani mediji.

Urban se, prema pisanju medija, iselio iz porodične kuće u Nešvilu i kupio nekretninu u istom gradu, a Nikol je sve vreme ostala sa decom i zauzetim rasporedom snimanja u Londonu.

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Razvod je bio neizbežan

Izvori kažu da je njihov razlaz postao izvesniji nakon smrti Nikoline majke u septembru 2024. godine.

- Kao da su oboje krenuli svojim putem - rekao je izvor za Woman's Day.

Njihovo poslednje zajedničko javno pojavljivanje, na utakmici Svetskog klupskog prvenstva u fudbalu u junu nagovestilo je neku napetost u njihovom odnosu.

Stručnjakinja za govor tela Luiz Maler primetila je da se Nikol Kidman "igrala levom rukom", dok je muzičar izbegavao kontakt očima što je daleko od njihovih uobičajenih iskaza naklonosti i ljubavi.

VIDEO: Džesika Bil o savršenim roditeljima: