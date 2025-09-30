Sahranjena Klaudija Kardinale: Opelu je prisustovala njena ćerka
Sahrana italijansko-francuske glumice Klaudije Kardinale, koja je preminula 23. septembra u 87. godini, održana je u Parizu.
Opelo je služeno u crkvi Sen Roš, a prisustvovala joj je njena ćerka Klaudija Skvitijeri, kao i producent Alen Terzian.
Kardinale, jedna od najvećih zvezda evropske kinematografije, zauvek će ostati upamćena po ulogama u filmovima „Leopard“ i „Jednom na Divljem zapadu“.
Klaudija Kardinale je radila sa najvećim rediteljima, uključujući Lukina Viskontija, Federika Felinija, Ričarda Bruksa, Anrija Verneja i Serđa Leonea.
"Ona nam ostavlja nasleđe slobodne i inspirisane žene, kako u karijeri tako i kao žena i umetnica", rekao je njen agent Loran Savri.
Njene najpoznatije uloge su u kultnim filmovima "Osam i po" (1963) i "Bilo jednom na divljem zapadu" (1968).
Klod Žozefin Rouz Kardinale rođena je u Tunisu, na teritoriji današnjeg Tunisa, u porodici sicilijanskog porekla. Njeni prvi jezici bili su francuski, tunižanski arapski i sicilijanski dijalekt njenih roditelja — italijanski je naučila tek kada je već počela da dobija uloge u italijanskim filmovima.