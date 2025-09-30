Slušaj vest

Slavni i nikad prežaljeni glumac Džejms Din je poginuo 30. septembra 1955. godine u direktnom sudaru dok je vozio svoj Porše 550 spajder. Prošlo je tačno 70 godina od ove tragedije, a pojedine stvari iz glumčevog života još uvek intrigiraju svetsku javnost.

Ucenjivao ga bivši partner

Din je navodno trpeo ucenjivanje svog bivšeg partnera koji mu je pretio da će ga izbaciti iz glume pre nego što se probio u Holivudu. Pisac Džejson Kolavito u svojoj knjizi "Jimmy: The Secret Life of James Dean" izneo je pojedinosti ovog slučaja:

Rodžers Breket, prema pomenutoj knjizi, seksualno je iskorišćavao glumca i prisilio ga da mu plati 800 dolara, i to samo nekoliko dana pre premijere Dinovog filma iz 1955. "East of Eden". Glumčev partner, s kojim je Din bio u vezi godinu dana, smatrao je da mu holivudska zvezda duguje jer je navodno Breket platio 450 dolara hotelsku sobu i 700 dolara poklone i pozajmnice za Dina koji je tada živeo u siromaštvu u Njujorku.

Breket je sebi pripisao i zasluge upoznavanja Dina s važnim ljudima u filmskoj industriji, čime mu je pomogao da postigne uspeh u karijeri.

"Breket se nametnuo Dinu poziv na piće i, pomirljivijim tonom, tražio od njega novac – pozajmicu, on je to tako nazvao. Drskost zahteva šokirala je Dina, koji je počeo da veruje da je vreme koje je ‘plesao’ za Breketove prijatelje bilo uvredljivo", piše u knjizi gde se Breket, koji je izgubio posao oglašivača i bio u nedostatku sredstava da radi na operi sa kompozitorom Alekom Vajlderom, opisivao jako ljutitim nakon što je Din odbio da mu da traženi novac.

Nakon toga je Vajlder navodno podsetio Dina da mu je Breket pomogao da pokrene karijeru i zahtevao od njega da Breketu napiše pismo izvinjenja.

"Prikriveni javni skandal, koji je pretio ako Din odbije, bio je očit. Vajlder je prekorio Dina zbog njegove neljubaznosti, zahtevajući od Dina da napiše pismo izvinjenja, te da bi Breket trebao da tuži Dina za svu podršku koju mu je pružao tokom godina", piše Kolavito.

Priznao da ga je zlostavljao sveštenik

Džejms Din je još davno priznao Elizabet Tejlor da ga je u detinjstvu seksualno zlostavljao metodistički sveštenik, a sada se smatra da je upravo izgubio nevinost sa čovekom kojeg su lokalni meštani zvali „Dr Čudni“. Din je bio buntovan tinejdžer, autsajder, mladić koji je izgubio majku kada mu je bilo samo devet godina, a njegov otac, nesposoban da brine o sopstvenom sinu, poslao ga je u Fermaunt da živi sa tetkom i ujakom na farmi.

"Dr Čudni", Džejms Deverd, bio je 15 godina stariji od njega i bivši vojni kapelan, proveo je vreme studirajući u Engleskoj, poznavao Vinstona Čerčila i dobro govorio o umetnosti, književnosti i muzici. Takođe, imao je sklonost ka tinejdžerima. Pod maskom da ovim mladim, talentovanim bićima nudi duhovno vođstvo, vodio bi ih u muzeje a onda, navodno, tražio od njih da plivaju goli sa njim.

Nijedan dečak nikada nije optužio pastora za bilo kakav prekršaj, ali decenijama kasnije, neki građani su počeli da pričaju. Džejms je bio fasciniran njime. Deverd je u Dinu video jedinog dečaka u gradu koji je mogao iskreno da ceni kulturu i umetnost. Ubrzo su razvili prijateljski odnos. Satima su razgovarali o filozofiji i poeziji, u velikom domu koji je pastor delio sa svojom majkom, prepunom antikviteta.

Kaže se da je upravo Deverdov uticaj podstakao Dinovu strast prema pozorištu, automobilskim trkama i borbi s bikovima.

"Džejms je obično bio najsrećniji dok je bio ispružen na podu moje biblioteke, čitajući Šekspira ili druge knjige po svom izboru. Voleo je dobru muziku koja je tiho svirala u pozadini. Čajkovski je bio njegov miljenik," govorio je svojevremeno pastor.

Din, izmučen tugom i samoprezirom, izlio je srce svom mentoru. Brinuo se da je zao, da ga je Bog kaznio za zlo tako što mu je uzeo majku i oterao oca, i da ga, ako neko sazna koliko je zao unutra, niko nikada neće voleti. Pastor mu je udovoljavao u samodestruktivnim tvrdnjama, govoreći da treba da traži spasenje.

U intervjuu iz 1997. godine, Elizabet Tejlor je govorila o Dinovim priznanjima, ali je naterala novinara da obeća da će informacije ostati van evidencije sve do njene smrti.