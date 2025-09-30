Slušaj vest

Glumica Pamela Andreson stekla je svetsku slavu u čuvenoj seriji "Čuvari plaže" i od tada je svet totalno "poludeo" za ovom fatalnom plavušom. Međutim, sada je rešila da se odrekne svog zaštitnog znaka.

Pamela je već godinama unazad počela drastično da menja lični opis. Prvo je potpuno prestala da se šminka te se okrenula promovisanju prirodnog izgleda. Međutim, sada je otišla korak dalje.Glumica je fotografisana na ulicama Pariza sa kratkom riđom kosom i malo ko je prepoznao na prvi pogled.

Pamela Andreson sa riđom kosom:

Glumica dobija nagrade

Na otvaranju 51. Deauville American Film Festival-a u Francuskoj, glumica Pamela Anderson primila je prestižnu nagradu "Talent of Deauville" za svoj doprinos filmskoj industriji.

Ova nagrada, koja se dodeljuje umetnicima čiji je rad ostavio značajan trag u svetu filma, još jednom je potvrdila Pamelin status ikone pop kulture i njenu dugogodišnju karijeru u Holivudu. Na ceremoniji su prisustvovale brojne poznate ličnosti koje su došle da čestitaju glumici na ovom dostignuću. Festival u Deauvillu već decenijama važi za jedan od najvažnijih evropskih događaja posvećenih američkom filmu.