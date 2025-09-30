Slušaj vest

Glumac Zakari Dž. Horvic, poznat pod umetničkim imenom Zak Ejveri, vraća se na ekrane ali ovog puta kao protagonista dokumentarne serije o jednoj od najvećih prevara u istoriji Holivuda.

„Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam“ premijerno će biti prikazana 17. oktobra 2025. na platformi Prime Video, saopštila je kompanija. Režiju trodelne serije potpisuje Rebeka Čajklin. Projekat donosi priču o dvostrukom životu Horvica, od neuspešnog glumca sa skromnim filmografskim iskustvom do arhitekte finansijske prevare koja je ojadila stotine žrtava.

Prvi trejler donosi emotivne intervjue sa ljudima iz Horvicovog najbližeg kruga. Njegova supruga, Melori, prisetila se početaka njihove veze:

Zak Ejveri Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

"Bila sam toliko zaljubljena. Srce mi je izgledalo kao da će pući.“ Prijatelji takođe otkrivaju šok:

"Svi smo se divili Zaku. Ali moj najbolji prijatelj je vodio najveću ponzi šemu u Holivudu.“

Put od glumca do prevaranta

Horvic je pre skandala jurio holivudski proboj, pojavljujući se u filmovima Last Moment of Clarity (2020), The Gateway (2021) i The Devil Below (2021). Međutim, još 2013. godine osnovao je firmu 1inMM, ubeđujući investitore da kupuje strane distributivne prava za holivudske filmove i dalje ih preprodaje Netfliksu i HBO-u u Latinskoj Americi. Uz sjajne brošure i čak boce viskija tvrdio je da firma posluje bez ijednog gubitka.

Godinama je iluzija uspevala, prijatelji i saradnici ulagali su novac, ohrabreni lažnim dokumentima i falsifikovanim mejlovima za koje se činilo da dolaze direktno iz Netfliksa i HBO-a. Tužioci su kasnije otkrili da je od tih sredstava Horvic kupio luksuznu kuću u Los Anđelesu vrednu 5,7 miliona dolara.

Uhvaćen u klopku

Do kraja 2019. Horvic je propuštao isplate, a investitorima je dugovao više od 227 miliona dolara. U oktobru 2021. priznao je krivicu za prevaru sa hartijama od vrednosti. U februaru 2022. osuđen je na 20 godina federalnog zatvora i obavezan da vrati više od 230 miliona dolara. Tužioci su otkrili da je šema ukupno podigla najmanje 650 miliona dolara i opisali je kao klasičnu prevaru.

Posledice i napori za povraćaj novca

Pored krivične presude, usledila je i građanska parnica. Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) u aprilu 2024. godine saopštila je da je Horvicu trajno zabranjena prodaja hartija od vrednosti, uz odluku o vraćanju 74 miliona dolara, iznos koji se smatra delom krivične restitucije.

Prema podacima poverenika koji vodi proces povraćaja sredstava, do kraja 2024. godine vraćeno je više od 15 miliona dolara, uključujući i 2,5 miliona dolara od kompanije American Express.

Dokumentarna serija „Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam“ donosi svedočanstva prijatelja, porodice i žrtava, osvetljavajući kako je šarmantni glumac iz senke sagradio i uništio carstvo zasnovano na lažima.