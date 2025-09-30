Slušaj vest

Izvor za Page Six navodi da je odluka da se sastanak održi kod kuće, unutar luksuzne zgrade na Petoj aveniji koja nosi porodično ime doneta isključivo iz bezbednosnih razloga. Navodno je 19-godišnji student imao ceo sprat zgrade zatvoren za druge. Nema informacija o identitetu partnerke niti da li je Baron trenutno u vezi.

Baron, student druge godine na Stern School of Business pri New York University, ovog jesenjeg semestra živi sa roditeljima u Beloj kući kako bi pohađao časove na kampusu univerziteta u Vašingtonu. Prvu godinu studija proveo je na glavnom kampusu u Menhetnu, ali je odlučio da nastavi obrazovanje u D.C., prenosi Njujork Post.

Kampus NYU u D.C. prima do 120 studenata po semestru koji žele da se bave politikom, javnom politikom, istorijom, ekonomijom i novinarstvom.

Baron je prošle godine preselio iz Palm Biča, Florida, u porodični stan u Tramp tornju kako bi započeo studije u Njujorku, ali su njegovi kontakti sa vršnjacima bili ograničeni zbog njegovog statusa. Studenti su za Vanity Fair u februaru rekli da pohađa časove uz pratnju Tajne službe. Jedan kolega je rekao da je jednom pozvao Barona na basket, ali je verovao da „on zapravo nije smeo da radi takve stvari.“

Javna uloga i kampanja

Baron, koji je imao samo 10 godina kada je njegov otac prvi put ušao u Beloj kući 2017. godine, uglavnom je bio van očiju javnosti zahvaljujući majci, Melaniji Tramp. Kako je odrastao, preuzeo je više javne uloge. Tokom kampanje 2024. godine, predsednik ga je hvalio i otkrio da još nema devojku:

"Nisam siguran da je tu još. Mislim da još nije imao devojku. Ne smeta mu da bude sam, ali je osoba koja se dobro slaže sa ljudima.“

Predsednik je takođe pohvalio sina kao ključni uticaj tokom svoje kampanje 2024, podstičući ga da daje intervjue podkasterima što je pomoglo u privlačenju mlađih muškaraca glasača. Iako se Baron pojavljivao u javnosti tokom kampanje, retko je viđen u Beloj kući otkako je Tramp preuzeo funkciju u januaru.