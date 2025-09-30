Slušaj vest

Glumica Nikol Kidman podnela je zahtev za razvod od supruga Kita Urbana nakon 19 godina braka. Oskarovka, 58, i muzičar, 57, poslednjih meseci su bili razdvojeni zbog užurbanih rasporeda snimanja i turneja.

Kidman je u utorak podnela zahtev za razvod, navodno zbog sumnje da je Urban „već povezan sa drugom ženom“ nakon njihove razdvojenosti u junu. Nema indicija da je Urban bio neveran.

Kit već ima drugu ženu?

Bivši supružnici imaju dve ćerke: Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Kidman je prethodno bila u braku sa Tomom Kruzom od 1990. do 2001. godine, i usvojili su dvoje dece: Isabelu (32) i Konora (30).

Izvori povezani sa Kidman rekli su za TMZ da „svi znaci ukazuju na to da je Kit sa drugom ženom. Nikol to ne osporava, ali je i dalje šokirana.“ U Nešvilu, gde su živeli od 2008, ova priča postala je nemoguće ignorisati.

Urban trenutno iznajmljuje svoj dom u Muzičkom gradu i navodno ne pokazuje znakove da želi pomirenje. Kratka nagađanja o njegovim navodnim romantičnim vezama bila su teška za Kidman da prihvati.

Poslednje javne pojave i turneje

Par je poslednji put viđen zajedno u junu ove godine na meču FIFA Svetskog kupa. Urban je veći deo godine proveo na svojoj turneji High and Alive World Tour, dok je Kidman ostala sa decom u Nešvilu u porodičnom kompleksu vrednom 4 miliona dolara.

U julu je Urban, tokom intervjua, nagovestio da u braku postoje problemi kada je naglo prekinuo razgovor zbog neprijatnog pitanja o Kidmaninim eksplicitnim filmskim scenama.

Kidman je ranije isticala da „ne postoji savršen brak“ i da „ništa što se predstavlja kao savršeno… zaboravite“. Ipak, 2025. godine je na 19. godišnjicu braka delila emotivnu crno-belu fotografiju sa Urbanom, hvaleći ga kao svog „dubokog ljubavnog partnera“.

Brak i podrška

Kidman i Urban venčali su se 2006. godine u Katoličkoj ceremoniji u Kardinal Cerretti kapeli u Sidneju, pet godina nakon njenog razvoda od Kruza. Sunday je rođena 2008, a Faith dve godine kasnije putem surogat majke.

Urban je u intervjuima ranije opisivao njihov brak kao „normalan koliko može biti“ i hvalio Kidman kao „nebesku, mističnu, a opet prizemnu i duhovitu“ ženu. Prisustvo Kidman i njena podrška pomogli su mu da se izbori sa zavisnostima u ranim mesecima braka, što je skoro uništilo njihov odnos.

"Četiri meseca nakon venčanja, bio sam u rehabilitaciji tri meseca, ne znajući šta će se desiti sa nama. Nikol je prevazišla sve negativne glasove i izabrala ljubav. Evo nas večeras, 18 godina kasnije. Njena sposobnost da voli je nenadmašna,“ rekao je Urban