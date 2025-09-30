Slušaj vest

Nikol Kidman i Kit Urban stavili su tačku na brak posle 19 godina zajedničkog života, ali glumica se oseća izdano jer nije očekivala da će do kraha ljubavi doći iako je ona bila ta koja je podnela zahtev za razvod.

„Nikol je povređena i oseća se izdano,“ kaže izvor za People pa dodaje: „Za nju je ovo devastirajuće. Šokirana je.“

U utorak, 30. septembra, slavna glumica i dobitnica Oskara, stara 58 godina, zvanično je podnela zahtev za razvod na sudu u Nešvilu, dan nakon što je vest o njihovom razlazu dospela u javnost.

Još u ponedeljak, 29. septembra, insajder je otkrio da „Nikol ovo nije želela“ i da je zvezda filma Babygirl „pokušavala da spase brak.“ Kidman, koja je ranije bila udata za Toma Kruza, sa Urbanom ima dve ćerke – Sandej (17) i Fejt (14).

Tokom leta, dok je Urban bio na turneji, Kidman i njihove tinejdžerke bile su „nerazdvojne,“ rekao je u avgustu izvor blizak porodici, dodajući: „Nikol živi stalno u Nešvilu. Obožava zajednicu i krug prijatelja koje je tamo izgradila, i to je savršeno mesto za odgajanje njene dece.“

Nikol Kidman, koja je ranije bila u braku s Tomom Kruzom, trenutno se nalazi u Nešvilu s ćerkama, dok se Urban navodno već iselio iz njihovog doma. Podsetimo, još prošlog leta je Urban nagovestio da u braku postoje problemi kada je naglo prekinuo radio intervju nakon pitanja o Nikolinim provokativnim scenama u novim filmovima. Sama glumica takođe je u septembru priznala da "ne postoji savršen brak".

