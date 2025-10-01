Slušaj vest

Slavna glumica Mišel Fajfer(67) ušla je u novo, uzbudljivo poglavlje svog života. Otkrila je da je nedavno postala baka, a ta radosna vest već je uticala na njene poslovne odluke i količinu vremena koje je spremna da posveti poslu.

- Nemam ni vremena ni želje da idem tako duboko na tako dugo i da ne budem prisutna. Shvatam da mi je vreme ograničeno i, možda ću to objaviti u ovoj emisiji, prošle godine sam postala baka, rekla je Mišel gostujući 29. septembra u podkastu SmartLess.

U galeriji pogledajte fotografije Mišel Fajfer:

1/5 Vidi galeriju Mišel Fajfer Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia, Stewart Cook / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jeffrey Mayer / Pacific coast news / Profimedia

Glumica, koja sa suprugom Dejvidom E. Kelijem ima decu Klaudiju (32) i Džona (31), nije otkrila koje od njene dece je dobilo prinovu. Ipak, dodala je: - Bila sam veoma tiha oko toga i to je raj.

Iako je priznala da nije očekivala da će prošle godine postati baka, to je uloga koju sada želi da ispuni više od bilo koje druge.

- Da sam znala da ću postati baka, ne bih preuzela toliko posla. Ali uživala sam u svemu i zaista sam zahvalna. Volim svaki od tih projekata, nastavila je glumica, koja prema IMDb-u ima četiri projekta u pripremi.

Porodica ispred karijere

Mišel Fajfer i Dejvid Keli Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da je porodični život uticao na njene poslovne odluke. Dok su joj deca bila mlađa, pažljivo je birala uloge imajući na umu njihove potrebe.

- Sada sam u fazi praznog gnezda. Nikada nisam izgubila ljubav prema glumi. Iskreno, uravnoteženija sam osoba kada radim. Ali bila sam prilično oprezna gde snimam i koliko dugo sam odsutna, da li to odgovara rasporedu dece, rekla je za Interview 2017. godine pa priznala:

- Postala sam toliko izbirljiva da me niko nije hteo zaposliti.

Bonus video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima