Mišel Fajfer objavila da je postala baka: "Da sam znala šta me čeka, ne bih..."
Slavna glumica Mišel Fajfer(67) ušla je u novo, uzbudljivo poglavlje svog života. Otkrila je da je nedavno postala baka, a ta radosna vest već je uticala na njene poslovne odluke i količinu vremena koje je spremna da posveti poslu.
- Nemam ni vremena ni želje da idem tako duboko na tako dugo i da ne budem prisutna. Shvatam da mi je vreme ograničeno i, možda ću to objaviti u ovoj emisiji, prošle godine sam postala baka, rekla je Mišel gostujući 29. septembra u podkastu SmartLess.
Glumica, koja sa suprugom Dejvidom E. Kelijem ima decu Klaudiju (32) i Džona (31), nije otkrila koje od njene dece je dobilo prinovu. Ipak, dodala je: - Bila sam veoma tiha oko toga i to je raj.
Iako je priznala da nije očekivala da će prošle godine postati baka, to je uloga koju sada želi da ispuni više od bilo koje druge.
- Da sam znala da ću postati baka, ne bih preuzela toliko posla. Ali uživala sam u svemu i zaista sam zahvalna. Volim svaki od tih projekata, nastavila je glumica, koja prema IMDb-u ima četiri projekta u pripremi.
Porodica ispred karijere
Ovo nije prvi put da je porodični život uticao na njene poslovne odluke. Dok su joj deca bila mlađa, pažljivo je birala uloge imajući na umu njihove potrebe.
- Sada sam u fazi praznog gnezda. Nikada nisam izgubila ljubav prema glumi. Iskreno, uravnoteženija sam osoba kada radim. Ali bila sam prilično oprezna gde snimam i koliko dugo sam odsutna, da li to odgovara rasporedu dece, rekla je za Interview 2017. godine pa priznala:
- Postala sam toliko izbirljiva da me niko nije hteo zaposliti.
(Kurir.rs/Index)
