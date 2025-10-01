želi da radi na sebi

želi da radi na sebi

Slušaj vest

Lola Jang odlučila je da otkaže nastupe do daljeg nakon što se onesvestila na festivalu "All Things Go".

Samo nekoliko dana nakon što se srušila tokom nastupa na festivalu "All Things Go" u Njujorku, mlada pevačica Lola Jang objavila je da otkazuje sve nastupe do daljeg.

Dvadesetčetvorogodišnja Britanka, koja je stekla popularnost putem TikToka zahvaljujući pesmi "Messy", saopštila je na društvenim mrežama da na neodređeno vreme prekida sa javnim nastupima.

1/5 Vidi galeriju Lola Jang Foto: Barbara Hine/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Povlačim se na neko vreme. Boli me što moram da kažem da otkazujem sve u doglednoj budućnosti“, napisala je Lola u dužem postu na Instagramu, zahvalivši se svima na podršci.

„Izvinjavam se svima koji su kupili kartu jer sam ih izneverila. Boli me više nego što možete da zamislite. Naravno, biće vam omogućen povraćaj novca. Nadam se da ćete mi jednog dana dati drugu šansu nakon što provedem neko vreme radeći na sebi i vratim se jača“, dodala je pevačica.

Ovo nije bio prvi put da se suočila sa zdravstvenim problemima. Tokom nastupa na Kočeli, iznenada joj je pozlilo, počela je da povraća i guši se usred izvedbe. Još ranije doživela je napad anksioznosti tokom jednog od nastupa.

(Kurir.rs/ showbuzz)

Bonus video: Pevačica udala ćerku za Grka