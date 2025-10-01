Slušaj vest

Skoro dvadeset godina važili su za simbol ljubavi i sklada na svetskoj javnoj sceni. Glumica i dobitnica Oskara, Nikol Kidman (58), i poznati kantri pevač Kit Urban (57), činili su se kao idealan par, čija povezanost prevazilazi sve prepreke. Na crvenim tepisima delovali su neraskidivo, a u javnim nastupima često isticali koliko su posvećeni jedno drugom.

- To je moja duboka, duboka ljubav, govorila je Nikol još 2017. godine. Kit je tada izjavljivao da mu je supruga večita inspiracija.

U galeriji pogledajte njihove fotografije:

1/19 Vidi galeriju Nikol Kidman i Kit Urban se razvode nakon 19 godina braka Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

Iza sjaja – pukotina

Ipak, kako otkrivaju nedavno objavljeni sudski dokumenti, iza glamura i osmeha na crvenom tepihu, odvijala se tiha borba koja je na kraju dovela do razvoda. Detalji raskida braka iznenadili su i njihove najvernije obožavaoce, naročito zbog preciznosti i strogosti uslova pod kojima je razvod zaključen.

Starateljstvo: Strogo podeljeno vreme sa decom

Sud je doneo odluku da Nikol Kidman dobije primarno starateljstvo nad njihovim ćerkama, Sandej Rouz (17) i Fejt Margaret (14). Ona će sa njima provoditi 306 dana godišnje, dok će Kit imati pravo na 59 dana.

Viđanja sa ocem predviđena su svake druge nedelje, u terminima od subote ujutru do nedelje uveče. Kada je reč o praznicima, takođe je napravljena precizna raspodela – Nikol će biti sa ćerkama za Uskrs i Dan majki, dok Kit ima Dan očeva i Dan zahvalnosti.

Bez alimentacije, bez sukoba

U galeriji pogledajte još fotografija:

1/6 Vidi galeriju Razvode se Nikol Kidman i Kit Urban posle 19 godina braka Foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia, mpi04 / imago stock&people / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Zanimljiv aspekt razvoda je odluka da nijedna strana neće plaćati alimentaciju. Kit je, prema dokumentima, "unapred pokrio sve finansijske obaveze" prema deci. Takođe, i on i Nikol su se odrekli supružničke podrške i pristali da zajedno snose troškove postupka.

U dokumentima se posebno naglašava obaveza da bivši partneri ne smeju govoriti negativno jedno o drugome pred decom, niti o članovima porodice. Naprotiv, obavezni su da podstiču ljubav i poštovanje ćerki prema oba roditelja. Pored toga, u roku od 60 dana, oboje moraju pohađati kurs roditeljstva.

Početak koji je obećavao večnost

Ljubavna priča Nikol i Kita započela je 2005. godine, kada su se upoznali na događaju u Los Anđelesu. Godinu dana kasnije venčali su se u Sidneju, na skromnoj ceremoniji za najbliže. Njihova zajednica važila je za jednu od najsnažnijih u Holivudu.

Tokom godina, ona je nizala glumačke uspehe, dok je on osvajao publiku širom sveta. Bez obzira na obaveze, isticali su da im je dom njihova "luka spokoja".

- Toliko sam srećna što imam Kita, govorila je Nikol, dodajući da je to za nju bila prava ljubav.

Šta je dovelo do kraja?

U galeriji pogledajte fotografije Nikol Kidman sa porodicom:

1/6 Vidi galeriju Nikol Kidman sa porodicom na odmoru Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Kako tvrde izvori bliski paru, upravo su sve češća poslovna razdvajanja počela da stvaraju tenzije. Dok je Nikol radila na filmskim projektima, Kit je bio na turneji "High and Alive", zbog čega su retko provodili vreme zajedno.

Navodi se i da je glumica bila "šokirana i povređena" glasinama o mogućoj vezi Kita sa mlađom ženom iz muzičke industrije – iako te tvrdnje nikada nisu zvanično potvrđene.

Još jedan bolan kraj za Nikol

Ovo nije prvi put da se Nikol Kidman suočava s krajem velike ljubavi. Podsetimo, bila je u braku sa Tomom Kruzom od 1990. do 2001. godine. Tada su zajedno usvojili dvoje dece – Isabelu (32) i Konora (30). Taj razvod ju je, kako je i sama priznala, duboko potresao.

Sada, posle 19 godina braka sa Kitom, još jednom se suočava s emotivno teškim razlazom.

Od bajke do formalnosti

Nekada simbol holivudske ljubavi, danas njihova priča staje u redove sudske presude: broj dana koje provode s decom, podeljeni praznici, roditeljski seminar. Ipak, i Kidman i Urban ističu da im je zajednički prioritet dobrobit njihovih ćerki.

U saopštenju su naveli da će "uvek pružiti ćerkama ljubav, stabilnost i negujuće okruženje". Možda upravo u toj posvećenosti deci, uprkos kraju njihovog braka, leži poslednji odjek ljubavi koja je nekada izgledala kao večna.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda