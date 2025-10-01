Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih i najslavnijih parova Holivuda, glumica Nikol Kidman i kantri pevač Kit Urban, zvanično su se razveli, nakon što su prethodnih meseci živeli odvojeno. Prema pisanju medija, upravo je Nikol ta koja je podnela zahtev za razvod, iako je, navodno, želela da brak ipak opstane. S druge strane, Kit je, kako se tvrdi, već započeo novu ljubavnu priču.

Dve decenije zajedničkog života i dve ćerke

Tokom gotovo dvadeset godina zajedničkog života, Nikol i Kit su izgradili porodični dom i dobili dve ćerke – Sandej Rouz i Fejt Margaret. Iako izvori bliski paru tvrde da među njima i dalje postoje emocije, ističu da više ne funkcionišu kao partneri i da su se njihovi životi nepovratno razdvojili.

Ljubav koja je važila za najstabilniju u Holivudu

Njihov brak dugo je bio smatran jednim od najskladnijih u svetu šou-biznisa. Međutim, sve češće profesionalne obaveze udaljavale su ih – Nikol je bila posvećena filmskim projektima, dok je Kit obilazio svet na muzičkim turnejama. Vremenom, ta razdvojenost je ostavila traga i dovela do emotivne distance.

Nova ljubav u Kitovom životu?

Ubrzo nakon što su se pojavile vesti o razvodu, pojavile su se i glasine o Kitovoj novoj vezi. Kako navode izvori iz Nešvila, njegova nova partnerka više nije tajna – veza je, navodno, već dobro poznata u lokalnoj zajednici.

Nikol nije iznenađena, ali je povređena

Iako navodno nije iznenađena time što Kit ima novu partnerku, Nikol je, prema rečima izvora, ipak emotivno pogođena tom situacijom. Nije potvrđeno da je nova veza bila direktan uzrok njihovog razlaza, ali svakako je dodatno zakomplikovala već poljuljan odnos.

- Sve ukazuje na to da je Kit sa drugom ženom. Recimo samo da Nikol to ne poriče, ali je i dalje u šoku, navode izvori bliski glumici.

