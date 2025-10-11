Slušaj vest

Drama u kraljevskoj porodici ne jenjava, a u njenom centru ponovo se našao par koji je izazvao najveći raskol u novijoj istoriji britanskog dvora – princ Hari i Megan Markl.

Hari spreman za povratak – Megan nije

Nakon nedavne posete Londonu i susreta sa kraljem Čarlsom, Hari je navodno odlučan da vrati deo porodičnog jedinstva. Izvori bliski vojvodi od Saseksa tvrde da je kralju obećao da će u dogledno vreme dovesti decu, Arčija i Lilibet, kako bi upoznali dedu i osetili „miris domovine“.

Međutim, najveća prepreka i dalje je Megan. Hari je, kako se tvrdi, ubeđuje da je „još uvek dobrodošla u mnogim kraljevskim krugovima“ i da bi trebalo da ostavi ponos po strani – zarad budućnosti njihove porodice.

„Ne“ nije opcija za Harija

Princ, koji sada ima 41 godinu, navodno ne odustaje. Njegov cilj je jasan – da kralj Čarls provede vreme sa unucima i da javnost vidi makar privid pomirenja unutar porodice. Želeo bi da poseta usledi pre praznika, bez obzira na prenatrpan raspored supružnika.

Meganina dilema – strah od povratka u London

Za Megan,povratak u Britaniju nije jednostavna odluka. Poslednji put se pojavila u javnosti na tlu Ujedinjenog Kraljevstva 2022. godine, na sahrani kraljice Elizabete II. Njeni odnosi sa ostatkom porodice ostali su zahladneli.

Insajderi tvrde da je „nervozna“ i da još nije spremna za potpuno pomirenje, ali ne isključuju mogućnost susreta u bliskoj budućnosti.

Život u Kaliforniji – ali školovanje u Britaniji?

Podsetimo, Hari i Megan su 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Montisito u Kaliforniji, gde danas žive po sopstvenim pravilima. Ipak, Hari sve češće govori da bi voleo da njegova deca jednog dana pohađaju školu u Britaniji, smatrajući da tamošnji obrazovni sistem nudi bolji kvalitet.

Kralj Čarls i Hari – pomirenje na pomolu?

Kralj se do skoro borio sa rakom, a taj faktor dodatno utiče na Harijevu želju da popravi porodične odnose. Sam je nedavno izjavio:

„Nema smisla dalje se svađati. Život je dragocen. Ne znam koliko još moj otac ima.“

Da li će Megan pristati na povratak u London – i da li će kraljevska porodica konačno zakopati ratne sekire?

