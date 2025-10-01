Slušaj vest

Džordž Kluni (64), proslavljeni glumac, reditelj i producent odlučio je da "stane na loptu", te je jasno rekao da jurnjave za velikim projektima više nisu njegov prioritet.

Kluni je otkrio da će stati s glumačkom karijerom kako bi mogao da se posveti 8-godišnjim blizancima koje ima sa suprugom Amal, poznatom advokaticom za ljudska prava.

U galeriji pogledajte kako su Džordž i Amal Kluni izgledali na Filmskom festivalu u Veneciji:

1/5 Vidi galeriju Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

"Više nisam u toj ludačkoj jurnjavi za uspehom. Imao sam svoju karijeru u mnogim aspektima i stvari su se na neki način smirile, tako da mogu sad da budem kod kuće sa svojom decom često i to mi je jako zabavno. Još uvek sam dovoljno mlad da mogu da trčkaram s njima.To sad počinje brzo da nestaje. Ali trenutno to još uvek mogu da radim. Tako da se stvarno zabavljam", rekao je Kluni za Fox's Extra.

Džordž Kluni Foto: FIORANI FABIO, AGENZIA SINTESI / Alamy / Profimedia

Porodica na prvom mestu

Kluni, koji je govorio na premijeri svog najnovijeg filma "Jay Kelly" na New York Film Festivalu, smatra kako je prošlu deceniju žrtvovao zbog rada u Holivudu nauštrb svoje dece i supruge Amal.

Zvezda "Ocean's Eleven", koji ima 8-godišnje blizance Aleksndra i Elu sa suprugom Amal, rekao je: "To sigurno nije samo iskustvo iz šoubiznisa. Verovatno imate iste razgovore u gotovo svakoj profesiji: 'Želeo bih da nisam propustio važna iskustva svoje dece dok sam radio/radila. To je žrtva koju činite da biste uspeli u bilo kom poslu."

Džordž Kluni i Amal Kluni Foto: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Inače, na premijeru filma "Jay Kelly", koji u bioskope stiže 14. novembra, stigao je sa svojom suprugom, advokaticom za ljudska prava, 47-godišnjom Amal, koja je sve oduševila u spektakularnoj crvenoj mini haljini s plišanim topom i upečatljivom suknjom s cvetnim detaljima.

Slavni par je nedavno proslavio 11. godišnjicu braka romantičnom večerom.

Džordž Kluni se ofarbao Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zvezdana postava filma "Jay Kelly" takođe uključuje i Loru Dern, Džima Broadbenta, Rajli Kio, Ajlu Fišer, Bilija Krudapa i rediteljku filma "Barbie", Gretu Gervig.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Amal Kluni