Slušaj vest

Najmlađi sin Donalda Trampa, 19-godišnji Baron Tramp, navodno je zatvorio ceo sprat Tramp tornja na Petoj aveniji kako bi imao privatnu romantičnu večeru, otkriva Page Six. Izvor blizak porodici tvrdi da je razlog za ovakav potez bio isključivo bezbednosni.

Privatnost iznad svega

Prema izvoru, Baron je želeo da romantični sastanak bude potpuno privatni, što je značilo da niko drugi nije smeo da koristi taj sprat.Detalji o identitetu devojke ili da li je u vezi, zasad nisu poznati, a ni Bela kuća ni Tramp tornj nisu dali komentar.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Studije i život u Vašingtonu

Baron Tramp je student druge godine poslovne škole Stern na Univerzitetu Njujork. Ove jeseni živi sa roditeljima u Beloj kući kako bi pohađao nastavu na kampusu NYU u Vašingtonu. Prošle godine je upisao prvu godinu na prestižnom glavnom kampusu u Njujorku, ali je za drugi semestar odlučio da prenese studije u D.C.

NYU u Vašingtonu prima do 120 studenata po semestru koji žele da se školuju iz oblasti politike, javne uprave, istorije, ekonomije i novinarstva. Univerzitet ima kampuse i u Abu Dabiju i Šangaju, kao i više obrazovnih centara širom sveta.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Privilegije i ograničenja života sina predsednika

Iako je preselio iz Palm Biča u Tramp tornj da bi pohađao fakultet u Njujorku, Baronovi kontakti sa vršnjacima su često ograničeni zbog njegovog statusa. Studenti su ranije za Vanity Fair rekli da pohađa časove uz pratnju Tajne službe i motorciklističku pratnju. Jedan kolega je pokušao da ga pozove na košarku, ali je Baron, iako zainteresovan, očigledno bio ograničen pravilima bezbednosti.

Javna pojava i uloga u kampanji

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Baron je imao deset godina kada je njegov otac prvi put postao predsednik, a Melanija Tramp ga je uglavnom držala van očiju javnosti. Kako je odrastao, počeo je da učestvuje u javnim aktivnostima, uključujući kampanju oca 2024. godine. Donald Tramp je hvalio sina za ubedljive intervjue sa mlađim biračima i istakao da još nema devojku.

„Nisam siguran da je spreman za vezu“, rekao je predsednik za jedan podkast. „Još nema devojku. Ne smeta mu da bude sam, ali dobro se slaže sa ljudima.“

Baron je takođe imao nekoliko javnih pojavljivanja tokom predsedničke kampanje, ali je od januara 2025. retko viđen u Beloj kući.

Bonus video: Mračna tajna Melanije i Donalda Trampa