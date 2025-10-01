Slušaj vest

Hejli Biber još jednom je uspela da izazove pravu buru komentara na društvenim mrežama. Dok bi većina žena jedan ovakav komad garderobe nosila isključivo u kući, i to možda samo za spavanje, Hejli ga je iznela na ulice Pariza i pretvorila u modni manifest.

Neočekivana kombinacija izazvala je različite reakcije, a modni svet i publika na mrežama još uvek ne prestaju da pričaju o njenom odvažnom izboru.

Komad koji izgleda kao spavaćica – sad je high fashion

U galeriji pogledajte modnu kombinaciju Hejli Biber:

1/5 Vidi galeriju Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na svom Instagram profilu, Hejli je podelila seriju fotografija u kompletu boje putera, koji neodoljivo podseća na svileni kombinezon za spavanje – tanke bretele, nežna bela čipka, i minimalizam u svom najraskošnijem izdanju.

Ali ono što je ovaj „spavaći“ komad učinilo modno zanimljivim jeste način na koji ga je stilizovala – uz crne čizme do kolena sa potpeticom i prebačen duks preko ramena, stvorila je kontrast koji je spojio glamur i ležernost u jedinstvenu celinu.

Šminka s merom, frizura u francuskom duhu

Frizura je bila blago talasasta, u stilu bez napora, dok je šminka zadržana u prirodnim tonovima – roze rumenilo i braonkasti ruž samo su dodatno istakli njene crte lica. Sve je zaokruženo fotografijom ispred Ajfelove kule i jednostavnim opisom: „bisou“, čime je Hejli pojačala francuski šik koji je želela da prenese.

Internet deli mišljenja: od divljenja do šoka

Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reakcije na mrežama nisu izostale – dok su jedni hvalili njenu hrabrost i originalnost, drugi su se pitali da li je ovaj potez možda bio previše. Komentari su se nizali: od „I’m speechless“ do „Majkooo“ i „Kraljica“.

Posebnu pažnju izazvalo je to što je Hejli nedavno postala majka. Mnogi su istakli koliko je zadivljujuće što tako brzo izgleda samouvereno, stilizovano i spremno za najglamuroznije događaje na modnoj sceni.

Nedelja mode u Parizu: svaki izlazak pod reflektorima

Hejli se trenutno nalazi u Parizu povodom Nedelje mode, gde je prisustvovala reviji modne kuće Saint Laurent za sezonu proleće 2026. Poznato je da Hejli nikada ne propušta priliku da se istakne svojim modnim izborima, a ovaj put nije bilo drugačije – čak i jednostavan šorts koji podseća na pidžamu kod nje postaje modni statement.

Da li je najavila novi trend?

Hejli Biber na Nedelji mode u Parizu Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Pitanje koje sada lebdi u vazduhu jeste – da li je Hejli upravo pokrenula novi talas trenda? U svetu mode, gde udobnost sve više dobija na važnosti, nije nemoguće da ono što smo donedavno nosile samo u spavaćoj sobi uskoro postane deo uličnog stila. Jedno je sigurno – Hejli je uspela da pokrene diskusiju i podeli publiku, ali i da još jednom potvrdi svoj status modne ikone.

Za neke, njen izbor je "skandal", za druge – vrhunac modnog izraza. I upravo tu, u toj tankoj liniji između šoka i genijalnosti, Hejli Biber nalazi svoju snagu. Jer, dok god se o njoj priča, ona je – na vrhu.

