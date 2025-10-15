da li je se sećate

Nekada neprikosnovena kraljica influensera i modna ikona koja je prva pokazala koliko moćna može biti kombinacija društvenih medija i mode, Kjara Feranji je poslednjih godina doživela ozbiljan pad.

Neverovatan uspeh

Kjara je stekla bogatstvo svojim blogom „The Blonde Salad“, koji je pokrenula 2009. godine, linijom obuće "Kjara feranji kolekšen“ i brojnim saradnjama sa poznatim brendovima, što privlači veliki broj ljubitelja mode i što joj je pomoglo da učvrsti popularnost.

Foto: Printscreen/Instagram/chiaraferragni

Forbs je izvestio da je njena zarada za 2023. godinu iznosila sedam miliona dolara. Kjarin uspeh se zasniva na jedinstvenom i personalizovanom sadržaju i korišćenju društvenih mreža za promociju brenda. Njen blog i linija obuće postali su predmet proučavanja na Harvardskoj poslovnoj školi.

Takođe je bila prva modna blogerka koja se pojavila na naslovnoj strani španskog Voga. Kao globalni ambasador proizvoda za negu kose Pantene, i sa Barbi lutkom napravljenom po njenom uzoru, Kjara je koristila svoj uticaj na društvenim mrežama da promoviše brendove i vodi kampanju protiv krajnje desnice u Italiji.

Skandal koji je sve promenio

Foto: Printscreen/Instagram/chiaraferragni

Sve je počelo skandalom oko kontroverzne kampanje za božićne torte Pandoro 2023. godine, kada je italijanski antimonopolski sud utvrdio da je Kjara obmanula potrošače preuveličavajući humanitarni aspekt kampanje u poređenju sa stvarnom donacijom.

U izveštajima se navodi da da su kompanije koje su sarađivale sa Feranji zaradile su preko milion evra od prodaje brendiranog kolača, a da je na račun bolnice za lečenje dece obolele od raka uplaćena donacija od 50.000 evra.

Nakon što je kažnjena sa milion evra, Feranji je javno priznala svoju grešku i izvinila se, ali šteta je već bila učinjena. Nekada nepogrešiva ikona, koja je zarađivala oko 100.000 dolara po objavi, postala je predmet ismevanja, a njen brend je zabeležio ogroman pad prodaje.

Foto: Printscreen/Instagram

Nekada globalni fenomen, Feranjin brend sada se suočava sa ozbiljnim izazovima. Prema pisanju italijanskih medija, prihodi su značajno opali, a saradnja sa luksuznim kućama više nije tako česta.

Kurir u kupovini sa Kjarom

Novinar Kurira upoznao je prelepu Italijanku, koju samo na Instagramu prati skoro 30 miliona ljudi, dok je kupovao u Milanu. Čim ju je naš novinar primetio i rekao da dolazi iz Srbije, ona je sa oduševljenjem pristala da govori za naš list.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao susret:

Kjara Feranji sa novinarom Kurira Aleksandrom Panićem u Milanu

- Volim Srbiju! Znam da me prati mnogo ljudi iz vaše zemlje, svih uzrasta. I dosta prijatelja koji su bili u Srbiji imali su lepe reči za vas. Uskoro dolazim kod vas, nadam se da ću imati priliku da upoznam vašu kulturu na najbolji mogući način. Takođe poznajem nekoliko blogera i influensera iz Srbije, a neke od njih ću videti na Nedelji mode. Onda se ovde okupljamo iz celog sveta - rekla nam je Kjara sa širokim osmehom, pa dodala:

- Pratioci iz Srbije mi redovno šalju slike proizvoda koje sam dizajnirala, i znam da se neki od njih mogu kupiti kod vas. Mnogo toga nas povezuje, čula sam da je vaša hrana fantastična. Hvala vam na podršci. Obećavam, moj dolazak će biti vrlo brzo - zaključila je Kjara, koju smo ostavili da nastavi da uživa u kupovini.

Razvod

Pogledajte u galeriji footgrafije sa bivšim suprugom

Kjara Feranji i bivši suprug Fedec

Prošle godine Ferandži se razvela posle osam godina braka od najpoznatijeg italijanskog repera Fedeka, sa kojim ima dvoje dece. Trenutno uživa u ljubavi sa Đovanijem Trončetijem Proverom, preduzetnikom i menadžerom, koji je sve vreme bio uz nju tokom mukotrpnog procesa razvoda od repera.

