Glumac Erik Dejn, poznat po ulogama u serijama Uvod u anatomiju i Euforija, nedavno je javno otkrio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS). Njegova hrabrost i snaga u borbi s ovom teškom bolešću izazvale su snažnu podršku fanova i javnosti.

Ovih dana Erik je viđen na aerodromu u Vašingtonu, u invalidskim kolicima. Kada ga je jedan paparaco upitao šta bi poručio zabrinutim obožavaocima, glumac je kratko rekao: "Zadrži veru, čoveče." Na reči podrške koje je dobio od prolaznika, odgovorio je: "Hvala ti, brate."

Napredovanje bolesti i usporen govor

Na snimcima s aerodroma može se primetiti da je Dejnov govor usporen, a uz njega je bio i lični asistent koji mu pomaže u svakodnevnim aktivnostima. Iako bolest napreduje, glumac se i dalje trudi da zadrži pozitivan duh i ne dozvoljava da ga situacija slomi.

- Želi da uživa u onome što ima sada jer zna da sutra nije zagarantovano. Ne želi sažaljenje, već da ljudi oko njega budu prisutni i radosni koliko god mogu. Pozitivna energija mu je danas jedna od glavnih pokretačkih snaga, rekao je izvor blizak glumcu.

Podrška porodice u najtežim trenucima

Najveći oslonac u ovom izazovnom periodu za Erika su njegova supruga Rebeka Gejhart i njihove ćerke Bili i Džordžija. Iako je Rebeka ranije podnela zahtev za razvod, par je ostao blizak, a ona je sada njegova čvrsta podrška.

Govoreći o tome kako bolest utiče na njihove ćerke, Rebeka je rekla:

- Mislim... srceparajuće je. Moje devojčice jako pate. Pokušavamo da prođemo kroz sve ovo zajedno. Teško je razdoblje. Imamo pomoć nekoliko profesionalnih terapeuta i trudimo se da zadržimo nadu, dostojanstvo, gracioznost i ljubav.

Borba za lek: Dejnov apel u kampanji "Push for Progress"

Erik je nedavno učestvovao u videu koji je snimila organizacija I AM ALS, u kojem se zalagao za ubrzanje pronalaska leka za ovu tešku bolest. Cilj kampanje je prikupiti milijardu dolara u naredne tri godine, kako bi se ubrzala istraživanja i omogućili tretmani pacijentima.

- Ja sam Erik. Glumac, otac i sada osoba koja živi s ALS-om. Više od jednog veka, ALS je neizlečiva bolest. Nećemo više prihvatati status kvo. Potrebna nam je najbrža moguća staza do leka. Zbog toga sam se priključio inicijativi 'Push for Progress'. Naš cilj? Milijardu dolara u naredne tri godine. Zajedno ćemo obnoviti istorijski zakon ACT for ALS i omogućiti lečenje hiljadama pacijenata poput mene. Vreme je da okončamo ovu bolest.

Na snimku se jasno vidi napredovanje simptoma – govor mu je bio usporen i nejasan, a u nekim trenucima su mu se ruke nekontrolisano trzale.

"Imam još samo jednu funkcionalnu ruku"

Pre objave tog videa, Dejn je govorio o napretku bolesti i otkrio ozbiljnost stanja:

- Imam jednu funkcionalnu ruku. Moja dominantna, leva strana još uvek radi. Desna strana je potpuno prestala da funkcioniše, rekao je glumac tada i dodao da verovatno ima još samo nekoliko meseci pre nego što izgubi funkciju i leve ruke, a postoji i mogućnost da mu noge potpuno otkažu.

Snaga uprkos svemu

Uprkos svemu što prolazi, Erik Dejn ostaje borac. Ne traži sažaljenje, već traži rešenja – za sebe, za svoju porodicu, ali i za hiljade drugih koji se bore sa ALS-om. Njegova poruka je jasna: "Zadrži veru" – i nastavi da se bori.

